Kako se je Grčija vrnila z roba prepada

Dimitra Piagku se natančno spominja dneva leta 2011, ko se je »zlomila«. Povzpela se je v najvišje nadstropje svoje stavbe in eno nogo že postavila čez ograjo. »Bila sem pripravljena skočiti,« pravi. Njena pralnica v Atenah je propadla in imela je za več sto tisoč evrov dolga in banka je tistega dne na dražbo postavila njen dom. Grčija je tonila v najhujšo recesijo med vsemi razvitimi gospodarstvi v času miru. Piagku ni imela ničesar več, razen svojih psov.