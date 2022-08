Kako verjetna je v ZDA recesija

V nadaljevanju preberite:

V življenju, politiki in na finančnih trgih imamo občutek, da se kar naprej vrtimo v začaranem krogu in nas premetava kot lupino sredi razburkanega morja. Morgan Housel je nedavno pronicljivo zapisal, da je velik del finančnega sveta sestavljen iz visoko izobraženih ljudi, ki so vedno znova šokirani nad tem, da se je zgodilo nekaj, kar se je prej konsistentno dogajalo več stoletij. Ali, kot bi rekel francoski pisatelj André Gide: »Vse, kar bi bilo treba reči, je že bilo povedano. Ker pa nobeden ni poslušal, moramo zdaj vse povedati znova.«