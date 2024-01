Kamionski terminal korak do boljših storitev

Luka Koper je včeraj poskusno odprla nov kamionski terminal nedaleč od srminskega vhoda v pristanišče. Dela so skladno s pogodbo do konca minulega leta končali delavci Kolektorja CPG in Grafista. Na njem lahko hkrati začasno parkirajo 203 tovornjaki. Luka je za naložbo namenila 13,9 milijona evrov, parcelo starega terminala pa bo prepustila občini Koper, ki jo je že oddala za nov trgovski center podjetja Bauhaus.

Uradno odprtje novega kamionskega terminala, ki precej razbremenjuje površine mesta Koper in olajšuje dostop tovornjakov v tovorno pristanišče, bo v sredo, 10. januarja. Nekaj dni bosta v prehodnem obdobju delovala oba terminala, da bi prehod na nov terminal potekal čim bolj brez zapletov. V Luki predvidevajo, da bo kateri od tovornjakov še zmeraj zašel skoraj dva kilometra proti središču mesta in proti staremu terminalu, ki so ga uporabljali več kot 30 let. Spomladi leta 2021 so ob tretjem (novem, bertoškem) vhodu zgradili še manjše parkirišče za 44 tovornjakov, zato lahko seštejemo, da je na obeh terminalih pred dvema vhodoma Luke prostora za približno 250 tovornjakov.

Novi terminal meri 52.000 kvadratnih metrov (stari 33.000). Ob parkiriščih za tovornjake bo tudi 15 pisarn za špediterje, prostori za urejanje dovolilnic in dokumentacije, vozniki pa bodo imeli tudi prostor za počitek, sanitarije ter nekaj športnih orodij na prostem za fitnes. Luka Koper je leta 2019 zgradila srminski vhod (skozenj zdaj vstopa 14 odstotkov tovornjakov), skozi bertoški vhod (zgrajen leta 2021) vstopa 37 odstotkov tovornjakov, skozi glavni vhod pa še 48 odstotkov vseh tovornjakov. Uvedli so tudi spletni sistem najave tovornjakov (sistem VBS), ki omogoča organizacijo hitrejšega vstopa v pristanišče. Tovornjaki s kontejnerji (teh je 55 odstotkov) že več kot dve leti vstopajo brez papirnega poslovanja v pristanišče. Tisti tovornjaki, ki prvič vstopajo v pristanišče, porabijo več časa za izpolnitev vseh špediterskih formalnosti in izdelavo dovolilnic.

Več kot 1500 tovornjakov na dan

V Luko Koper je lani vstopilo več kot 420.000 tovornjakov, povprečno več kot 1500 na dan. Novi vhodi in terminal bodo razbremenili promet pred Koprom in olajšali dostop avtoprevoznikom šele, ko bo država izpolnila obljube o dostopnih cestah do pristanišča. Za srminsko vpadnico je Dars prejel gradbeno dovoljenje pred kratkim (22. decembra), računajo, da bo pravnomočno konec januarja, februarja naj bi objavili javno naročilo. Če z javnim naročilom ne bo zapletov, bi sredi leta 2024 lahko začeli graditi. Po podatkih Darsa je za 1,4 kilometra dvopasovne ceste ocenjena vrednost (skupaj z odkupi zemljišč, arheologijo in dokumentacijo) 13,7 milijona evrov.

Luka Koper nujno potrebuje ureditev dveh vpadnih cest z avtoceste.

Cesto pa naj bi gradili 22 mesecev (do pomladi leta 2026). Toliko časa zato, ker bodo med gradnjo ceste na gradbišče spet prišli arheologi. Širitev bertoške vpadnice (1,6 kilometra) je ocenjena na 14,3 milijona evrov in naj bi jo gradili »samo« 14 mesecev. Vendar še zdaj ni jasno, kdaj bodo objavili javno naročilo zanjo, čeprav jo predstavniki države in Darsa obljubljajo od leta 2016.

Le nov terminal ne rešuje prometnih zagat

Občina Koper si veliko obeta od urejenega dostopa tovornjakov, vendar samo vhodi in kamionski terminal ne zadoščajo. Problem dveh manjkajočih vpadnic do državnega pristanišča čutijo tako prebivalci Kopra in okoliških krajev kot tudi ves pretovor v pristanišču in ves promet, ki gre mimo Kopra. Portal za srminsko vpadnico do kamionskega terminala je bil na takrat novi avtocesti postavljen že leta 2005, zdaj bo ta vpadnica le dvopasovna cesta. Bertoška vpadnica pa je bila že leta 2016 preozka. Z dograditvijo še dveh novih vhodov so v Luki dosegli, da se zdaj polovica tovornjakov izogne mestu. Skozi stari vhod še vedno vozi 48 odstotkov vseh tovornjakov. Če bodo hoteli urediti dostop do pristanišča, bo država morala zgraditi (razširiti) obe vpadnici, da bi velika večina tovornjakov v pristanišče vstopala le skozi bertoški in srminski vhod. Promet s tovornjaki se vsa leta povečuje zaradi ozkega grla na železnici. Poseben problem je preozko železniško tovorno postajališče, ki bo oviralo prihod večjega števila vlakov do pristanišča kljub drugemu tiru.

Občina je staro parcelo oddala za trgovski center Bauhaus.

MO Koper bo zemljišče starega kamionskega terminala prevzela 15. januarja in stavbno pravico na zemljišču starega terminala predala gospodarski družbi Capris nepremičnine. Capris je za stavbno pravico na tej parceli za obdobje 40 let ponudil 7,625 milijona evrov. Na njem namerava družba Bauhaus zgraditi velik trgovski center v treh etažah, dolg skoraj 200 metrov in širok približno 100 metrov. Civilna iniciativa in stranka Levica sta nasprotovali gradnji še enega trgovskega centra.