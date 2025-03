Spopad Hall in Hilla: Kitajska naložbe v znanje povečuje za deset odstotkov

V nadaljevanju preberite:

Kot po nekakšnem geostrateškem scenariju sta kitajski premier in ameriški predsednik skoraj sočasno nagovorila vsak svoje zakonodajno telo in pojasnila, kaj nameravata narediti letos, da bi utrdila položaj svoje države na vrhu seznama najmočnejših gospodarstev na svetu.

Če se malce poigramo z besedami, bi lahko zapisali, da sta se včeraj spopadla Hall in Hill. Li Qiang je pred skoraj 3000 ljudskih odposlancev, ki so se zbrali v Veliki palači narodov (Great Hall of the People), stopil malo pred tem, ko je Donald Trump prvič, odkar je prevzel dolžnost, nagovoril kongres na Kapitolskem griču (Capitol Hill).

