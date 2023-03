Kitajske banke so najmočnejše

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Vrednost blagovne znamke je še eden od načinov, kako lahko med seboj primerjamo globalne bančne velikane. Na lestvici Banking 500, ki jo pripravlja organizacija Brand Finance, po vrednosti svojega imena že od leta 2019 vodijo štiri velike kitajske banke.

Lestvica meri vrednost blagovne znamke in intelektualne lastnine, povezane z njenim trženjem, ne pomeni pa vrednosti banke same. Kitajske banke se na njen vrh uvrščajo predvsem zato, ker delujejo na ogromnem trgu, kjer se široko dostopne bančne in finančne storitve šele razvijajo. To pomeni dobre obete za poslovanje v prihodnosti in tako vpliva tudi na današnje zaznavanje vrednosti blagovne znamke.

Prva na lestvici, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) ima med strankami več kot 500 milijonov fizičnih oseb in nekaj milijonov podjetij. Ob vrednosti blagovne znamke je ICBC največje banka na svetu tudi po nekaterih drugih kriterijih. ICBC je največja po obsegu sredstev v upravljanju (5,5 bilijona dolarjev decembra 2021) in letnih prihodkov (143 milijard dolarjev decembra 2022). Banka je bila ustanovljena pred komaj 39 leti, leta 1984.

INFOGRAFIKA: Delo

Za ICBC naslednja tri mesta zasedajo preostale štiri velike kitajske banke, ki so prav tako v državni lasti. Od petega do devetega mesta se na lestvici zvrsti izbor največjih ameriških bank. Na desetem mestu je China Merchants Bank, ki je prva kitajska komercialna banka, ki je v popolni lasti pravnih oseb oziroma zasebnega kapitala. Od desetih najvrednejših bančnih znamk leta 2023 je tako pet ameriških in pet kitajskih. Po skupni vrednosti blagovnih znamk pa Kitajska vodi z 262 milijardami dolarjev, medtem ko se morajo ZDA »zadovoljiti« s 165 milijardami dolarjev.