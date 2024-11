Klasične izzive v pisarnah rešujejo tehnologije

Podjetje Corwin pri gradnji poslovne stavbe Vilharia na ljubljanski železniški postaji stavi med drugim na trajnostni vidik, notranje udobje z veliko naravne svetlobe ter hitrimi povezavami do javnega prometa. O projektu smo se pogovarjali z namestnikom direktorja in vodjo razvoja v podjetju, Erikom Fusíkom.

Po njegovih besedah bo z nadgradnjo železniške postaje v Ljubljani poslovna stavba Vilharia umeščena ob največje prometno vozlišče v Sloveniji. Podjetja s sedežem na tej lokaciji bodo imela hiter dostop do povezav javnega prometa in do dodatnih storitev v mestnem jedru. »S tem bodo podjetja pomembno zmanjšala svoj ogljični odtis, kar je v skladu z naraščajočimi zahtevami po trajnostnem poslovanju, poudarja Erik Fusík.

Pravite, da gradite največjo poslovno stavbo v Sloveniji. Koliko poslovnih površin bo na voljo in katerim dejavnostim bodo namenjene?

To ne bo le največja poslovna stavba v Sloveniji, odlikoval jo bo tudi holistični pristop k ustvarjanju delovnih prostorov, v katerih bo prednostna skrb za dobro počutje zaposlenih. Na voljo bo 36.000 kvadratnih metrov pisarniških prostorov, za druge dejavnosti pa bo v pritličju dodatnih 4000 kvadratnih metrov površin. Pritlični sklop objekta bo skupaj z aktivnim parterjem zaposlenim omogočal enostaven dostop do restavracij, kavarn in trgovin – vse to le nekaj korakov od njihovih delovnih mest.

Ozelenjena strešna terasa bo na voljo vsem najemnikom in bo oblikovana kot raznolik prostor za sestanke, sprostitev in poslovne dogodke. Navdih smo črpali iz izkušenj pri gradnji poslovne stavbe Einpark v Bratislavi, kjer najemniki na strešni terasi čebelarijo, se sproščajo z jogo ... Tudi v Ljubljani bodo najemniki lahko v celoti izkoristili ta prostor za svoje aktivnosti in dogodke.

Kako daleč je zdaj gradnja, kdaj se bodo uporabniki lahko preselili in kakšno je zanimanje za najem poslovnih prostorov?

V tem trenutku je že opravljenih približno 65 odstotkov del, naš cilj pa je, da bo Vilharia nared do konca leta 2025. Načrtujemo, da se bodo najemniki lahko vselili v prvi polovici leta 2026. Javno je že znan naš osrednji najemnik, zavarovalnica Generali, podpisane so že tudi številne najemne pogodbe z večjimi in manjšimi najemniki. Privabljamo uspešna podjetja iz sektorjev, kot so IT, farmacija, bančništvo in zavarovalništvo, ki dajejo prednost dobremu počutju zaposlenih in se zavedajo, da je odličen delovni prostor zanimiv za vrhunske talente. Trenutno se dogovarjamo tudi za najem preostalih prostorov, interes pa je velik.

Enostaven dostop do zunanjih prostorov bo po besedah Erika Fusíka zaposlene spodbujal, da si večkrat vzamejo odmor na svežem zraku. FOTO: Matej Družnik

Kakšne rešitve ponuja objekt za izzive, ki jih imajo zaposleni v sodobnem poslovnem svetu, kot je na primer sedeč način življenja in dela, ter za dobro počutje na delovnem mestu?

Stavba je zasnovana tako, da bo z naravno svetlobo ustvarjala bolj zdravo delovno okolje ter pomagala zmanjševati stres in izgorelost. Enostaven dostop do zunanjih prostorov v vseh nadstropjih bo zaposlene spodbujal, da si večkrat vzamejo kratek odmor na svežem zraku, kar je temelj dobrega počutja. Naravni materiali bodo ustvarjali udobnejše in pomirjujoče notranje delovno okolje. Inteligentni sistem klimatizacije bo zagotavljal ugodno temperaturno ravnovesje in nadpovprečno stopnjo izmenjave svežega zraka, kar bo izboljšalo kakovost zraka v notranjosti. Troslojna okna z eno najboljših zvočnih in toplotnih izolacij bodo ponujala udobje, skupaj z zunanjim senčenjem pa tudi optimizirano temperaturno regulacijo.

Na voljo bo napredna kolesarska infrastruktura z neposrednim dostopom z ulice ter notranjo shrambo za kolesa, opremljeno z omaricami in prhami. To bo spodbujalo bolj aktiven in okolju prijazen način prevoza na delo. Da bi okrepili občutek skupnosti in povečali zadovoljstvo zaposlenih – podobno kot v naši slovaški poslovni stavbi Einpark, kjer stopnja zadovoljstva najemnikov dosega 96 odstotkov – bomo kot upravitelji poslovne stavbe organizirali dogodke za zaposlene, kot so kvizi, predavanja in tekmovanja.

V pisarniških prostorih so pogosti izzivi uravnavanje temperature, da ustreza vsem zaposlenim, prepih zaradi prezračevanja, klimatskih naprav … Ali ste našli rešitve za to?

Vilharia bo imela pameten nadzorni sistem, ki bo prilagajal temperaturo in druge okoljske parametre po celotnem objektu. Vsak del pisarne bo lahko nastavil želeno temperaturo, sistem pa bo nenehno prilagajal nastavitve za optimalno udobje. Senzorji CO 2 v sejnih sobah bodo učinkovito poskrbeli za vzdrževanje idealne temperature in optimalne ravni svežega zraka med sestanki. Napredni ventilatorski konvektorji bodo ustvarili toplotno pregrado ob oknih, kar bo preprečilo neprijeten prepih in ohranjalo želeno temperaturo. Ne nazadnje pa bodo splošno udobje in počutje izboljšali tudi izolacija in vgrajeni materiali.

Vilharia je kot prva poslovna stavba v Sloveniji prejela mednarodni trajnostni certifikat LEED Platinum. Kateri so ključni trajnostni standardi projekta?

Certifikat ni osredotočen zgolj na trajnost, temveč vključuje tudi dejavnike, kot so notranje udobje, dostop do javnega prevoza in celovita učinkovitost stavbe. Vilharia bo za ogrevanje in hlajenje uporabljala visoko učinkovite toplotne črpalke, kar bo prispevalo k varčevanju z energijo. Že pri gradnji uporabljamo kakovostne materiale, ki zagotavljajo trajnost in vzdržljivost. Visokokakovostno notranje okolje bo zagotavljalo boljše delovne razmere za uporabnike. Naš sistem za zajem padavinske vode bo poskrbel, da niti liter deževnice ne bo šel v kanalizacijo, zbrana voda pa bo zadostila vsem potrebam po zalivanju zelenja na objektu. Kot že omenjeno, lokacija zagotavlja dostop do prometnih povezav za trajnostne možnosti prevoza. Certifikat LEED Platinum pomeni, da je stavba kar nekaj korakov pred standardnimi pisarniškimi prostori ter da je izjemno učinkovita na področju trajnosti, udobja in celotne zasnove.

Pri oblikovanju ste sodelovali z mednarodno uveljavljenim arhitekturnim birojem iz Skandinavije. Kako se na objektu in v njegovi okolici kažeta skandinavski urbanizem in bivanjski slog na splošno?

Kažeta se predvsem v maksimiranju količine naravne svetlobe v notranjosti stavbe, kar dosežemo z elementi, kot so atriji in največja okna, kar smo jih kdaj namestili v naših projektih. Objekt močno poudarja udobje in izkušnjo uporabnika ter zagotavlja, da vsak zasnovan element izboljšuje njegovo počutje. Trudimo se razumeti, kako ljudje zaznavajo svoje okolje ter kako dejavniki, kot so svetloba, prostor in udobje, vplivajo na njihovo razpoloženje, produktivnost in zdravje. Stavba je oblikovana tako, da te vidike podpira in izboljšuje, s tem pa ustvarja uravnoteženo, produktivno in prijetno delovno okolje.