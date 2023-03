Kljub pomanjkanju avtomobilov večji promet in zaslužek

V nadaljevanju preberite:

Veliki evropski avtomobilski proizvajalci so imeli lani tako kot še marsikdo manjše ali večje težave z dobavami sestavnih delov in s tem manjšo proizvodnjo. A vendarle njihovi prihodki niso bili slabi, nasprotno, večinoma so jih povečali, pogosto so ob dvigu cen tudi povečali zaslužek. Kot vselej je šlo zelo dobro BMW-ju in Mercedesu, tudi Volkswagnu. Renault se prebija iz izgub,: Prvič je imel polno poslovno leto Stellantis, evropsko-ameriški koncern, ki je nastal leta 2021. Z dobičkom so močno presegli General Motors, s katerim tekmujejo v ZDA, v rdečih številkah pa se je znašel Ford, pri katerem bo to najbolj občutil evropski del. Ko smo že pri Američanih – največjo rast pri vseh številkah je imela Tesla. Naporno leto imajo za seboj številna zagonska podjetja, nekatera so tudi omagala.