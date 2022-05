Konec negativnih obresti ECB

V nadaljevanju preberite:

Sodeč po blogu predsednice ECB Christine Lagarde, bo ključna obrestna mera izgubila negativni predznak še pred koncem septembra. To je dodaten izziv predvsem za bolj zadolžene države, tudi Slovenijo.Kaj to pomeni za reševanje trenutnih razmer? Kako bo to vplivalo na energetsko krizo in gospodarsko aktivnost? Kaj to pomeni za Slovenijo, ki sestavlja novo vlado?