Konec vojne ne pomeni hitre obnove preskrbe s plinom

Morebitni konec vojne v Ukrajini bi lahko vplival tudi na trg utekočinjenega zemeljskega plina (UZP), vendar v omejenem obsegu. Razlogov je več, od težav s predpisi oziroma blokado ruskega plina v Evropski uniji do tega, da bi ruski plin na svetovnem trgu lahko tekmoval z ameriškim plinom. ZDA so namreč postale največje izvoznice UZP na svetu in to mesto želi ameriška administracija z Donaldom Trumpom na čelu tudi obdržati.

Cene UZP (ang. LNG) so še visoke, a nižje kot lani. Po morjih bodo tudi zato letos prepeljali 170 milijonov ton UZP, kar je 40 odstotkov več kot lani, je na dogodku eFlames Infocus dejal Mark McCrory iz Mednarodne zveze za plin. Zmogljivosti za utekočinjanje in uplinjanje so se povečale, veliko pa jih je še v gradnji.