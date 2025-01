Kongresni turizem je ciklična dejavnost

Pogovarjali smo se z Bredo Pečovnik, direktorico kongresno-komercialnega programa v Cankarjevem domu (CD).

Katere kongresne dogodke načrtuje CD letos na področju kongresnega turizma?

Načrte za tekoče leto smo morali uresničiti že dve leti prej, zdaj bi bilo že zelo prepozno o tem razmišljati. Letos razmišljamo in načrtujemo za prihodnja tri leta. CD bodo letos zaznamovali kongresi, sprejmemo lahko do 1500 gostov z mednarodno udeležbo. Pri vsebinskem in finančnem programiranju so pomembne tudi druge prireditve, ki so vezane na domači in tuji trg: od sejmov do proslav, praznovanj, jubilejev, izobraževanj, okroglih miz, koncertov in drugih prireditev. Vsi ti dogodki pripomorejo k uresničevanju postavljenih ciljev. Kot vemo, ni vsako leto kongresno leto; na tem področju velja zakon cikličnega delovanja. Priložnosti za delovanje kongresne dejavnosti oziroma pridobivanje kongresov vidimo doma in zunaj države predvsem prek strokovnih združenj ter slovenskih ambasadorjev znanosti v njih. Menimo, da se moramo usmeriti predvsem na tuje trge, na celoten evropski in svetovni trg.