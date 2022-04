Koper kot butična luka

»Koper je butično pristanišče in impresioniran sem nad tem, kar sem videl,« je dejal hrvaški minister za pomorstvo promet in infrastrukturo Oleg Butković, ki je včeraj kot prvi hrvaški minister skupaj z ministrom Jernejem Vrtovcem v okviru slovensko-hrvaškega poslovnega foruma o gradbeništvu obiskal Luko Koper. »Jasno nam je, da je to vodilno pristanišče v Jadranu predvsem po zaslugi pametnega sistema, ki ste ga razvili od samega začetka, po katerem ima država 51-odstotni delež. Zato sem vesel, da je do tega obiska prišlo,« je poudaril Butković.

Kontejnerski terminal so si ogledali: (z leve) predsednik uprave Luke Koper Boštjan Napast, minister Jernej Vrtovec, minister Oleg Butković in predsednik pristaniške uprave Rijeka Denis Vukorepa. Foto Boris Šuligoj

Na vprašanje, ali bi po ogledu pristanišče in predvsem kontejnerskega terminala, ki se pripravlja na povečanje zmogljivosti, zdaj lahko lažje povedal, kdaj bo Luka Rijeka prehitela Koper, je minister Butković razumel, da gre za odziv na njegove optimistične napovedi o velikih načrtih reškega pristanišča: »To, da dosežemo in prehitimo Koper, je naša ambicija in borimo se, da bi bili čim prej na tej ravni, saj je bila Reka v skupni državi vodeče pristanišče, vendar je zdaj težko reči, kdaj točno se bo to zgodilo.« Poleg hrvaškega ministra sta bila v Luki Koper tudi predsednik pristaniške uprave Rijek Denis Vukorepa in predsednik uprave Luka Rijeka d. d. Duško Grabovac.

Prvi hrvaški minister na obisku v Luki Koper.

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je dejal: »Luka Koper ima in bo imela primat na kontejnerskem terminalu v severnem Jadranu. Ko bo čez štiri leta dograjen drugi tir, bomo lahko še povečali pretovor tudi za zaledne države. Takrat se nam bo odprla perspektiva z logističnimi centri, kar sem si privarčeval za naslednji mandat. Res je, da je sistem upravljanja pristanišča trenutno v primerjavi z Reko in za naše razmere najbolj optimalen. Kolegu čestitam za ves njegov prispevek k našemu dobremu sodelovanju, saj bodo morala vsa severnojadranska pristanišča v prihodnjih letih in desetletjih vse bolj sodelovati ter krepiti oskrbovalno verigo, ki poteka preko Sueza v Jadran in srednjo Evropo.«

Minister Jernej Vrtovec ponosno razkazuje kontejnerski terminal kolegu Olegu Butkoviću, ob njem na levi stoji predsednik uprave Boštjan Napast. Foto Boris Šuligoj

Oleg Butković je potrdil, da s slovenskim kolegom sodelujeta v številnih skupnih projektih. »Na Hrvaškem se nam zdi pomembno, da bi Slovenija čim prej zgradila avtocestno povezavo do Jelšan in proti Rupi. Z razumevanjem sprejemamo tudi to, da se počasi rešuje tudi cesta proti Istri.« Butković je napovedal, da bo Hrvaška še letos začela graditi nižinsko progo od Zagreba proti Karlovcu, kar bo stalo 300 milijonov evrov. Do leta 2030 pa bi radi zgradili še novo progo od Karlovca do Reke, kar naj bi stalo eno milijardo evrov. Pri tem razmišljajo, da bi ta odsek proge prepustili koncesionarju po modelu, ki so ga uporabili pri gradnji ceste v Istri za istrski ipsilon.

Kontejnerski terminal se hitro polni, čez dva meseca bodo nared dodatne ppvršine na južni polovici prvega pomola. Foto Boris Šuligoj

Minister pogosto v Luki

in z njo dobro sodeluje

Jernej Vrtovec je pojasnil, da je Slovenija do zdaj prejela 90 odstotkov plina iz Rusije, zato si zdaj na različne načine prizadeva diverzificirati dobavo plina. S Krka bi lahko dobila od 250 do 300 milijonov kubičnih metrov, malo manj kot eno tretjino dosedanjih dobav plina iz Rusije. Odpirajo se tudi možnosti dobave iz Alžirije, Katarja in Italije. »Naredili bomo vse, da bodo ljudje in gospodarstvo tudi naslednjo zimo preskrbljeni s plinom,« je dejal Vrtovec in se pohvalil, da je dobro sodeloval s sindikati Luke Koper, saj v nasprotju s skoraj vsemi njegovimi predhodniki v njegovem mandatu v pristanišču ni bilo niti enega samega protesta. Odgovoril je tudi, da koprskega dela obalne hitre ceste od Škofij do predora Markovec ni mogoče izvzeti iz vinjetnega sistema, za katerega se zavzema poslanka SD Meira Hot.

Boštjan Napast je napovedal pol milijarde vlaganj v Luko.

Predsednik uprave Luke Koper Boštjan Napast je ministroma povedal, da so z dograditvijo južnega dela prvega pomola za 15 odstotkov povečali zmogljivosti kontejnerskega terminala in napovedal, da pripravljajo dokumentacijo, s katero bi že prihodnje leto začeli graditi še severno polovico kontejnerskega pomola, ki naj bi bila dograjena leta 2030. Za vsa vlaganja naj bi Luka do tega leta namenila pol milijarde evrov. Še ta mesec in maja naj bi dobili dve superpostpanamax dvigali za pretovor zabojnikov z velikih ladij –matic. Ti dve dvigali bosta pripomogli k hitrejšemu pretovoru, saj se zdaj zaradi nerednih prihodov ladje vse pogosteje kopičijo pred Koprom in so po dolgih letih spet prisiljene čakati na sidrišču pred pristaniščem. A k sreči čakajo v severnoevropskih pristaniščih ladje še dalj kot na Jadranu.