Kovinska industrija prosi za pomoč države

»Talum naj preide na reciklažo aluminija, pa bo zelo zmanjšal porabo,« je bilo slišati na več konferencah v minulih dneh, pa tudi, da bo industrija dobila kopico olajšav, med drugim kupone za izpuste večinoma brezplačno, pa nič ne naredi za zmanjšanje izpustov. V kovinski industriji so to zanikali, poudarili so, da nižajo izpuste, a so cene njihovih izdelkov strmoglavile, cene energije pa zrasle. Tudi zato je Aleksander Mervar, direktor Elesa (86-odstotni lastnik Taluma), moral na izredni sestanek v Talum.

Da obstajajo velika tveganja, ki bi cene energentov pozimi lahko še potisnila navzgor, je na nedavni konferenci opozoril Dejan Paravan iz Gen-I. Najbolj vzbuja skrb, da 40 odstotkov poslovnih odjemalcev ni zaklenilo cen elektrike in zemeljskega plina za prihodnje leto.