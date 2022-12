Kripto bo preživel, bo pa ta zima nekoliko daljša

V nadaljevanju preberite:

Kar sta bila Kareem Serageldin in Kenneth Lay za korporativno Ameriko in Elizabeth Holmes za Silicijevo dolino, to je Bank-Friedman za kriptoskupnost. Podobno kot Holmesova je tudi Bank-Friedman začel prelagati krivdo na zaposlene, trdil je, da ni vedel, kaj se je dogajalo v Alameda Researchu, ter da je imela vse niti v rokah Caroline Ellison, s katero je bil svojčas tudi intimen.

»Poglejte, zamočil sem, ampak nisem goljuf, imel sem slab mesec,« ponavlja ves čas, čeprav je vsem jasno, da ni šlo le za nemarno poslovanje, ampak za goljufivo poslovno kulturo, s katero je bila prežeta celotna mreža, ki jo je spletel okoli sebe.