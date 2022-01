Kristina Šteblaj nova izvršna direktorica DUTB

Neizvršni direktorji DUTB so za novo izvršno direktorico imenoval Kristino Šteblaj, sedanjo državno sekretarko na finančnem ministrstvu.

Kristina Šteblaj se bo v izvršnem vodstvu Družbe za upravljanje terjatev bank pridružila Mateju Pircu in Andreju Lazarju. Izvršno vodstvo bo v polni sestavi začelo delovati 1. februarja, v prihodnjih tednih pa bo znana tudi delitev odgovornosti med izvršnimi direktorji, so sporočili z DUTB.

»Kristina Šteblaj je diplomirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in dokončala magistrski študij na Fakulteti za državne in evropske študije. Delovne izkušnje je od leta 1993 pridobivala predvsem na različnih področjih proračuna na ministrstvu za finance, pred tem pa je nekaj let delala v gospodarstvu. Na ministrstvu za finance je med drugim pol leta kot vršilka dolžnosti generalne direktorice vodila direktorat za proračun in v okviru tega direktorata skoraj tri leta sektor za proračun,« je zapisano na spletni strani finančnega ministrstva. Državna sekretarka je od marca 2020, ko je vodenje ministrstva prevzel Andrej Šircelj.

Zadnje leto obstoja DUTB

Mandat Kristine Šteblaj je do konca leta, ko DUTB poteče življenjska doba. Slaba banka bo v zadnjem letu svojega obstoja še naprej prodajala premoženje, med drugim prodajajo delež in terjatve v Aplini, prenašala premoženje in naloge na Slovenski državni holding (SDH) ter odplačala preostali dolg. SDH bo predvidoma še v tem četrtletju od DUTB prevzel segment uprav­ljanja kapitalskih naložb, je v pogovoru za Delo napovedal predsednik uprave SDH Janez Žlak.