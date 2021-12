Politika je v Slovenskem državnem holdingu bila, je in bo prisotna

V nadaljevanju preberite še:

Ob prihodu na čelo SDH je naprej svojo pisarno iz najvišjega nadstropja preselil v tretje, med sodelavce. Janez Žlak je zgrožen, koliko predhodnikov se je že zvrstilo v upravi holdinga in da nihče ni dokončal mandata, zato se sprašuje, kako je mogoče to ob menjavah vlad preseči. Sam si je kot športnik za cilj postavil končanje mandata, a če bodo nadzorniki zahtevali, da se poslovi, bo to tudi storil.

Z Žlakom smo se pogovarjali o rezultatih upravljanja državnih naložb, ki so po njegovih besedah odlični. Prav tako smo mu zastavili vprašanja o vroči temi kadrovanja v državnih podjetjih, pa tudi o zapiranju Termoelektrarne Šoštanj in ukinjanju slabe banke. Povedal je tudi, ali se pripravlja zamenjava vodstva Petrola.