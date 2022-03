Krško sodišče je imenovalo upravo Gen-I

Okrajno sodišče v Krškem je sprejelo sklep o sodnem imenovanju poslovodstva Gen-I, in sicer za čas največ enega leta oziroma do imenovanja novega poslovodstva, so potrdili v Gen-I. Predsednik uprave je postal Igor Koprivnikar, člani uprave pa Primož Stropnik, Dejan Paravan in Andrej Šajn.

Koprivnikar, »strokovnjak z mednarodnimi izkušnjami in poslovno prakso na različnih področjih, povezanih s trgovanjem z električno energijo ter s procesi liberalizacije trgov z električno energijo v srednji in vzhodni Evropi«, kot pišejo na spletni strani Gen-I, je bil že prej član uprave Gen-I. Nasledil bo nekdanjega predsednika uprave Roberta Goloba, ki mu je, tako kot vsej upravi, mandat potekel že novembra lani.

Paravan je nov član uprave, vendar je že večkrat predstavljal Gen-I na različnih dogodkih. Stropnik prihaja iz Gen energije, kjer je vodja marketinga in strateške finančne divizije. Zamenjuje Danijela Levičarja, ki je prej predstavljal Gen energijo v upravi Gen-I. Šajn, »nosilec številnih novih rešitev ter vodja razvojnih projektov predvsem na področju informacijskih tehnologij, ki podpirajo dejavnost prodaje in trgovanja z električno energijo«, pa je tudi že stari član uprave Gen-I.

Martina Novšaka so nadzorniki odpoklicali, Robert Golob se je odločil za vstop v politiko. FOTO: Janoš Zore/Delo

Vlada je sicer prek nadzornikov Elektra Ljubljana in Gen energije že poskrbela za odstranitev predsednikov uprav teh dveh družb in je na dveh tretjinah poti za pripravo skupščine Gen-I, ki lahko imenuje novo upravo te družbe. Doslej skupščini lastnikov Gen-I, to sta družbi Gen energija in Gen EL (v lasti Gen energije in Gen-I), ni uspelo postaviti novega vodstva, zato je o imenovanju odločalo sodišče.