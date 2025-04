Lahko evro postane globalna valuta?

V nadaljevanju preberite:

Prva rezervna valuta Evrope je bila tetradrahma, na kateri je bila upodobljena sova. Ta simbol modrosti naj bi vzbujal zaupanje v vladarje antičnih Aten. Sova se pojavlja tudi na današnji grški različici kovanca za en evro.

To pa ni edina podobnost tetradrahme s sodobno ekonomijo. Kot ugotavlja Barry Eichengreen s kalifornijske univerze v Berkeleyju, je vsaka vodilna valuta v zgodovini pripadala republiki ali demokraciji – Atene so bile slednja. Omejitev moči, ki jo zagotavljajo volivci, obljublja določeno stopnjo stabilnosti, ki je poleg velikega gospodarstva in vojaške moči ključna za vsako rezervno valuto. In prav pomanjkanje takšne stabilnosti v današnji Ameriki spodbuja vlagatelje in politike k razmisleku o vlogi dolarja kot svetovne rezervne valute.