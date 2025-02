Lani povprečna mesečna neto plača 1.526 evrov

Povprečna bruto plača za lanski december je znašala 2.803,97 evra in je bila od plače za november nominalno višja za 11,3, realno pa za 11,6 odstotka. Povprečna decembrska neto plača je sicer znašala 1.825,75 evra in je bila od plače za november nominalno višja za 13,3, realno pa za 13,6 odstotka, ugotavljajo na državnem statističnem uradu (Surs).

Plače za lanski december so se zvišale predvsem zaradi večjega obsega izrednih izplačil (13. plač in božičnic); delež teh izplačil v celotni masi izplačanih bruto plač je namreč pri plači za december znašal kar 12,8, pri plači za november pa 5,7 odstotka.

V celotnem lanskem letu je sicer povprečna mesečna plača znašala slabih 2.395 evrov bruto oziroma dobrih 1.526 evrov neto. V primerjavi z letom 2023 so bile plače tako nominalno višje za 6,2 odstotka v bruto oziroma za 3,8 odstotka v neto znesku. Realno pa so se bruto plače lani v povprečju zvišale za 4,1, neto pa za 1,8 odstotka, so še izračunali na Sursu.

Tudi lani so bile neto plače v javnem sektorju (v povprečju 1.679 evrov) višje kot v zasebnem (v povprečju 1.456 evrov). Najvišje povprečne plače so bile še naprej osrednjeslovenski regiji in v regiji jugovzhodne Slovenije, kjer so bile tudi edine višje od državnega povprečja.