Turistični sektor v novo leto z višjimi osnovnimi plačami

Predstavniki Turistično-gostinske zbornice Slovenije, Združenja delodajalcev Slovenije in Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije so po napornih enoinpolletnih pogajanjih danes podpisali novo panožno kolektivno pogodbo, je sporočila delodajalska stran. Štiriletna pogodba bo začela veljati 1. januarja 2025, najnižja plača pa še vedno ne bo dosegala minimalne.

Kolektivna pogodba bo zaposlenim v turizmu še naprej zagotavljala ene višjih najnižjih osnovnih plač med kolektivnimi pogodbami gospodarskih panog, korigirani bodo nekateri dodatki k plačam, v pogodbo so vnesene nekatere direktive, ki jih zahteva pravni red Evropske unije, v prilogi pogodbe pa je dogovor o referenčnem obdobju pri zagotavljanju dnevnih in tedenskih počitkov, so pojasnili v Turistično-gostinski zbornici Slovenije.

Najnižja plača pod minimalcem

Kot so sporočili iz sindikata, jim je uspelo najnižje osnovne plače dvigniti za 15 odstotkov in zadržati 0,5 odstotka dodatka na leto delovne dobe. Najnižja osnovna plača pa bo še vedno občutno zaostajala za minimalno, saj bo po novem znašala 920 evrov bruto.

Minimalno plačo, ki trenutno znaša 1253,90 evra, z novim letom pa se bo še zvišala, naj bi tako dosegli šele tisti v V. tarifnem razredu. Najnižja osnovna plača v najvišjem razredu bo po novi kolektivni pogodbi znašala 1650 evrov bruto. Pogodba vsebuje pa tudi dogovor o najnižjem regresu za letni dopust za prihodnje leto, ki naj bi znašal 1600 evrov. Dosegli so tudi zvišanje povračila za prehrano in za prevoz na delo.

»Pravice delavcev, ki izhajajo iz kolektivne pogodbe, niso samoumevne in ne podarjene. Že za ohranitev določenih pravic v kolektivni pogodbi je bilo treba vložiti ogromno napora in pokončne drže, kaj šele za izboritev večjega obsega pravic, kot izhaja iz zakona o delovnih razmerjih,« pojasnjujejo v sindikatu. Dodajajo, da so tako zneski najnižjih osnovnih plač kot regresa zgolj podlaga za nadaljevanje pogajanj na ravni družb v podjetniških kolektivnih pogodbah.

Pomanjkanje kadrov

»Z doseženim dogovorom pogajalski partnerji naslavljajo tudi izzive zagotavljanja kadrov v panogi, saj izboljšanje pogojev dela olajša stanje na kadrovskem področju. Seveda pa v praksi številna turistična podjetja svojim zaposlenim zagotavljajo boljše pogoje dela, kot so dogovorjeni v kolektivni pogodbi,« so še sporočili iz Turistično gostinske zbornice Slovenije.

Kot je znano, gostinstvo in turizem že več let pesti pomanjkanje delovne sile. V zadnjem letu, naj bi se razmere nekoliko izboljšale, menda tudi zaradi zvišanja plač. Povprečna bruto plača v gostinstvu za oktober je znašala 1741 evrov, s čimer se ta panoga uvršča na rep med vsemi dejavnostmi.