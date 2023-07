Laserji osvajajo industrijo

V nadaljevanju preberite:

Laserji lahko tudi vrtajo in celo režejo. Ne glede na to, ali gre za vrtanje mikroskopsko majhnih luknjic ali večjih lukenj, lahko proizvodna podjetja uporabijo laserje, saj so ti neverjetno natančni in obenem zmogljivi. Vrtanje in rezanje skorajda ne pozna omejitev, laserski žarek ustrezne moči se suvereno spopade s kovinami, polimeri in keramiko. Še več, vedno več tehnoloških izdelkov zahteva ustrezne lastnosti na mikroskopski ravni, te pa je mogoče ustvariti zgolj z laserskim vrtanjem, saj je laserski žarek edina možnost preoblikovanja materiala brez poškodb. Laserji obenem režejo čiste robove, pa tudi sicer velja, da laserji lahko režejo najrazličnejše materiale, vključno z aluminijem, titanom in jeklom, in to v natančnosti, ki se meri v mikronih, kar je dobrodošlo v industriji zabavne elektronike in računalništva ter v številnih drugih panogah.