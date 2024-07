Lasersko varjenje postaja nepogrešljivo

V nadaljevanju preberite:

Nemški izdelovalec strojev Trumpf je sinonim za vrhunsko industrijsko obdelavo pločevine in za lasersko tehnologijo. Podjetje, ki letos praznuje 101. obletnico, je močno osredotočeno na razvoj nove generacije strojev, v katerih se bodo dopolnjevali laserji in umetna inteligenca. Slednja na področju laserske tehnologije pomaga predvsem pri nadzoru procesov, s čimer se zmanjšajo moteči vplivi, kot so onesnaženje zraka ali površin, ter praske oziroma poškodbe na obdelovancih.

»Umetna inteligenca je za naše podjetje strateško zelo pomembna. Analiziranje podatkov iz neštetih senzorjev s pomočjo algoritmov umetne inteligence omogoča boljše rešitve za nas kot proizvajalca kot tudi za naše stranke. V sodobni tovarni imamo na milijone podatkovnih signalov – človek tega preprosto ne more analizirati, umetna inteligenca pa lahko,« je dejal Hagen Zimer, izvršni direktor za področje laserskih tehnologij v podjetju Trumpf, ki v tem pristopu vidi velike priložnosti: »Digitalizacija in umetna inteligenca gresta z roko v roki. Za naše stranke to pomeni povečanje produktivnosti in učinkovitosti v celotni procesni verigi obdelave pločevine – ne glede na velikost podjetja.«