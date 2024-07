Sodobno gradbeništvo gradi na digitalnih temeljih

V nadaljevanju preberite:

Laiku se mogoče zdi, da večina gradbenih podjetij še vedno deluje precej tradicionalno, mogoče celo enako kot pred desetletji. A tudi to se na račun novih tehnologij, ki se pojavljajo z bliskovito hitrostjo, spreminja. Prehod iz fizičnega v digitalni svet je tudi v gradbeništvu zelo koristen in zdi se, da gradbena industrija počasi vendarle prihaja do tega spoznanja. Pri čemer ne gre za položaj »zdaj ali nikoli«, temveč bolj za »čim prej, tem bolje«.