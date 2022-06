Lastnik znamk Zara, Bershka in Massimo Dutti z 80-odstotnim skokom dobička

Lani je na trg obleke in obutve negativno vplivala pandemija covida-19, ob navajanju medletne primerjave izpostavlja francoska tiskovna agencija AFP. Marsikje so bile trgovine zaprte ali pa so poslovale z omejitvami.

V največjem trgovcu z oblačili na svetu so s poslovnimi številkami zadovoljni, saj so še pred kratkim pričakovali, da bo prodaja zaradi invazije Rusije na Ukrajino in posledičnega zaprtja več trgovin precej prizadeta, poroča AFP.

Inditex je namreč takoj po začetku vojne v februarju zaprl vse svoje trgovine v Ukrajini, 5. marca pa je prekinil še trgovsko aktivnost, tudi vse spletne transakcije, v Rusiji, ki je njegov drugi največji trg, takoj za Španijo. V Rusiji je tako zaprl 502 trgovini.