Letos pričakujejo več kot milijon kontejnerjev

24 milijonov ton so pretovorili leta 2018, letos bodo morda pretovorili 21 milijonov ton.

Prva s kontejnerji in prva z avtomobili

Toda ni vse v tonah, dober zaslužek je odvisen od donosnih tovorov in dobrih storitev.

Po pretovoru avtov je Koper prvi v Sredozemlju. Foto Uroš Hočevar

Za en zabojnik 11.000 evrov

Poslovanje Luke Koper je letos občutno boljše kot v lanskem letu in vse kaže, da se bodo že prihodnje leto vrnili na raven pred pandemijo. Že letos pa bodo najverjetneje prebili magično mejo milijon pretovorjenih zabojnikov, mejnik, na katerega čakajo že tri leta. Polletni rezultati, s katerimi so se včeraj seznanili nadzorniki, kažejo, da ostaja koprsko pristanišče prvo za kontejnerje na Jadranu, saj so jih v šestih mesecih pretovorili skoraj 513.000.Celokupnega pretovora je bilo v šestih mesecih sicer le za dva odstotka več (10,4 milijona ton). Rast sta pospešili predvsem obe strateški blagovni skupini, saj so v pol leta pretovorili za sedem odstotkov več kontejnerjev in za 21,6 odstotka več avtov kot v enakem lanskem obdobju. Spodobuden je tudi podatek, da so pretovorili za 18 odstotkov več generalnih tovorov (skupaj 562.000 ton). Za deset odstotkov je nazadoval pretovor tekočih tovorov (1,49 milijona ton), predvsem zaradi obsežnega zastoja letalskega prometa (v Luki tovorijo kerozin za več letališč v regiji) in na račun manjše prodaje goriva. Oboje je bila posledica zaustavitve življenja in turizma v Evropi.Za pet odstotkov se je znižal tudi pretovor razsutih tovorov (letos ga je bilo v šestih mesecih 2,7 milijona ton). Vse manj premoga je posledica evropske zakonodaje, ki močno spodbuja trend razogličenja, zaradi česar so nekateri kupci (zapiranje termoelektrane v Italiji) povsem odpisali nakupe premoga. Zato pričakujejo, da se bo pretovor premoga še manjšal.Kljub ponovni rasti poslovanja v Luki še ne bodo dosegli rekordnega pretovora iz leta 2018 (24 milijonov ton), saj je pandemija povzročila spremembe v strukturi pretovora blaga. Za Luko je najpomembneje, da ohranjajo visok delež strateških skupin blaga in primerno rast prihodkov.V Luki Koper so najbolj veseli podatka, da ohranjajo in celo povečujejo delež pretovorjenih kontejnerjev, saj so v vseh štirih konkurenčnih pristaniščih v tem času pretovorili manj kontejnerjev. V Trstu denimo 367.000 (2,3 odstotka manj), v Benetkah 255.000 (3,3 odstotka manj) in v Raveni 09.000 (10 odstotkov več). Reka še ni objavila podatkov, po neuradnih podatkih so tam povečali pretovor za približno dva odstotka (po ocenah 170.000 zabojnikov).Še spodbudnejši so podatki o pretovoru avtomobilov. Koper pretovori največ avtov v Sredozemlju. Ob polletju jih je bilo 330.000, to je več kot v Barceloni (286.000 ali 31 odstotkov več) in kot v Valenciji (275.000 ali 11 odstotkov več). In to navkljub težavam pri proizvodnji in dobavah avtomobilov na svetovnem trgu.Nadzorniki so se včeraj seznanili s podatkom, da je podjetje usvarilo za osem odstotkov več prihodkov (111 milijonov ), kot ob prvem polletju lani. Čisti poslovni izdi skupine Luke Koper je znašal 15,4 milijona in bil za dva odstotka večji kot lani. Pri teh poslovnih rezultatih pa v glavnem še ni čutiti pozitivnih vplivov nekaterih pomembnih investicij, ki so jih dokončali pozno spomladi, kot je nova garažna hiša za 6000 avtov, nov vhod za tovornjake in za skoraj 100 metrov podaljšana operativna obala kontejnerskega terminala z nabavo nove opreme. V tem polletju je Luka izpeljala za 30 milijonov evrov investicij.Spodbudna plat poslovanja pristanišč je, da so z ladjarji uspeli v glavnem urediti urnike ladijskih prihodov, ki je v prvi polovici v veliki meri obremenjeval vse ponudnike in naročnike pristaniških storitev in pomenil določeno negotovost v poslovanju. Kontejnerskega pretovora bi bilo še veliko več, če na trgu ne bi primanjkovalo praznih kontejnerjev, saj je povpraševanje po njih izredno veliko in logisti ne morejo izpolniti vseh pričakovanj. Veliko povpraševanje po kontejnerjih pa še naprej draži kontejnerske prevoze. Če so pred dvema letoma za prevoz kontejnerja iz Šanghaja v Evropo ladjarji računali med 850 in 1190 evri, so junija že več kot 9.000 evrov, zdaj pa so cene dosegle celo 11.000 evrov, kar seveda draži prekomorsko blago. Toda podatki iz pristanišč ne kažejo, da bi to bistveno zaviralo trgovanje.Luko Koper bolj skrbi upočasnjen prevoz na primorski železnici, ki ga napovedujejo v naslednjih tednih in mesecih. Zaradi nujnih vzdrževalnih in posodobitvenih del so od danes za pet dni povsem zaprli tir med Divačo in Koprom (zamenjali bodo kretnice, na progi zamenjali 2000 pragov in sanirali odsek med Rižano in Koprom). Danes pa začenjajo tudi z obnovo in nadgradnjo obeh železniških tirov med Ljubljano in Brezovico, zaradi česar bo en del proge (izmenjaje) zaprt vse do januarja prihodnje leto.