Luka bolje kot lani, pri zabojnikih ne bo rekorda

V nadaljevanju preberite:

Rezultati devetmesečnega poslovanja Luke Koper potrjujejo ocene, da je uprava Dimitrija Zadela, ki so jo pred desetimi dnevi predčasno odpoklicali nadzorniki, prispevala k dobremu poslovanju, saj se pri strateških tovorih ponaša z večjo rastjo, kot jo dosegajo na Reki ali v Trstu. V tem obdobju so pretovorili za šest odstotkov več vsega tovora in ustvarili za tri odstotke več čistega dobička (22,4 milijona evrov) kot leto prej.