Robert Rožac v upravi Luke Koper

Robert Rožac bo v torek namesto dosedanje funkcije državnega sekretarja na ministrstvu za okolje in prostor za pet let prevzel funkcijo člana uprave Luke Koper. To je edini novi član uprave, ki ga je danes soglasno potrdilo vseh devet članov nadzornega sveta Luke Koper pod vodstvom Francija Matoza.

Uprava začasno ne bo popolna, saj bo poleg Rožaca upravo vodil dosedanji član (in delavski direktor) Vojko Rotar. Luški nadzorniki so si vzeli še 12 dni časa, da bi do takrat še podrobneje pregledali možnosti za imenovanje še enega člana in predsednika uprave.

»Pri imenovanju Roberta Rožaca med nadzorniki ni bilo dileme, ocenili smo ga kot zelo primernega, saj je do zdaj že šest let vodil službo za investicije v Luki, delo v pristaniškem podjetju dobro pozna, poznajo ga tudi zaposleni, zato smo glede njega kmalu dosegli soglasje. Za imenovanje še dveh drugih članov uprave in predsednika pa smo si nadzorniki vzeli še nekaj časa. Tudi zato, ker nam je agencija za evidentiranje kadrov sporočila, da je še 35 imen, ki bi lahko kandidirala na drugi dve funkciji v upravi. Zato smo sklenili, da naj agencija v naslednjem tednu dni podrobneje preveri preostale kandidate in izbor najboljših do 19. novembra predlaga naši kadrovski komisiji. Ta bo opravila razgovore in se s kandidati pogovorila, potem pa ožji izbor predlagala nadzornemu svetu,« je po seji nadzornega sveta povedal prvi nadzornik Matoz.

Kadrovski agenciji je v prvem krogu uspelo opraviti razgovore z 19 kandidati, od katerih je deset imen predlagala kadrovski komisiji, ta pa je danes opravila pogovore s šestimi kandidati in jih posredovala nadzornemu svetu. Čeprav so nadzorniki danes izbrali samo Rožaca, bodo morda katerega od preostalih pet, ki še niso povsem prepričali nadzornikov, še zmeraj imenovali na mesto predsednika in člana uprava. Med zaslišanimi so bili tudi nekdanji predsednik uprave Geoplina Boštjan Napast, vodja komerciale v Luki Koper Mitja Dujc, Peter Kukovica iz Herman in partnerji ter Dimitrij Piciga, nekdanji predsednik uprave Hita.

Franci Matoz je pojasnil, da dva člana uprave lahko s polnimi pooblastili povsem zakonito vodita družbo, še posebno ker bo do izbora popolne uprave prišlo v sorazmerno kratkem času.