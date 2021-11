Luka Dončić na lestvici najbogatejših Slovencev

Najbolj zanimiv novinec na Managerjevi lestvici najbogatejših Slovencev je košarkarski as Luka Dončić. Lani se je s 16,5 milijona evrov ocenjenega premoženja uvrstil med najbogatejše Slovence do 40 let, letos je z 29,4 milijona evrov ujel najbogatejšo stoterico.

Revija Manager znova objavila lestvico najbogatejših Slovencev. Stoterica najbogatejših Slovencev je težja za skoraj četrtino, natančneje za 1,3 milijarde evrov, in je tako s 7,1 milijarde z naskokom najpremožnejša doslej. Največje povečanje po letu 2008 je posledica visokih vrednotenj na delniških trgih, ki so podlaga za oceno premoženja, in tudi dobrega poslovanja, razdolževanja, povečevanja denarnih blazin, v nekaterih primerih pa tudi uspešnih prevzemov.

Večina premoženja na lestvici je lastništvo v podjetjih. Pri petini so glavnina denarna sredstva, za katera pa ne vemo, kako so danes v rabi. Gre bodisi za kupnine ob prodaji podjetij – takšnih je 17 – bodisi za ocene neto zaslužkov po stroških športnikov Gorana Dragića, Anžeta Kopitarja in Luke Dončića.

Samo in Izza Login. FOTO: Nik Kranjec

Samo in Izza Login ločena, a najbogatejša

Na samem vrhu ni spremembe. Čeprav sta se Iza Sia in Samo Login zasebno razšla, »z ekipo Login5 Fundacije še naprej skupaj delava«, je Iza Sia oktobra sporočila prek družbenega omrežja. Zato ju na lestvici še vedno obravnavamo skupaj. Vrednost premoženja je tako še vedno seštevek njunega deleža kupnine za podjetje Outfit7 in dividend, ki sta si jih v letih lastništva izplačala iz družbe.

Tudi na drugem mestu ni spremembe. Ocenjeno premoženje Sandija Češka in njegove partnerke Livije Dolanc znaša 355 milijonov evrov, kar je dobra polovica ocenjenega pri Loginovih. Glavnina premoženja je ocena kupnine za 55-odstotni delež v Studiu Moderna.

Dušan Šešok. FOTO: Uroš Hočevar

Najvišji skok je uspel družini Šešok, lastnikom Iskre. Pripisujemo jim 275 milijonov evrov premoženja, kar je za približno 150 milijonov več kot lani, s to vsoto pa so se uvrstili na tretje mesto. Poleg boljšega poslovanja in višjih vrednotenj primerljivih evropskih borznih družb so h konkretnemu povečanju ocene pripomogle napovedi. Prihodnje leto načrtujejo 385 milijonov evrov prihodkov, kar bi pomenilo trikratnik lanske prodaje, in 29,3 milijona čistega dobička, lani ga je bilo za 8,9 milijona evrov. Pomembno k povišanju ocene pripomore tudi nepremičninski portfelj. Spomnimo, Iskra je nedavno prevzela hrvaško podjeje Elka.