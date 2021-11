Razlagamo, kaj pomenijo Dončičevi dvojčki, trojčki in še četvorni dvojček

Luka Dončič je košarkaški virtuoz in ne samo igralec košarke. To vemo že vsi, to vedo tudi tisti, ki ne spremljajo redno košarke, vedno pa spremljajo športne novice in poročila. In prav v vseh športnih poročilih v naših medijih je vedno glavni zvezdnik Luka Dončič. Upajmo, da bo to še dolgo trajalo.

V poročilih je moč slišati in videti vse dobro o Dončiču, tudi če njegova ekipa ne zmaga. Opisuje se njegova igra, število košev, obramb in podaj. In skoraj vedno doseže nekega dvojčka. Za kakšnega dvojčka gre in koliko jih je sploh, smo pobrskali na Wikipediji.

Dvojni dvojček

Je košarkarski dosežek, kjer igralec na eni tekmi doseže dvomestno število v dveh od naslednjih petih prvin: točke, skoki, asistence, ukradene žoge in blokade. Največkrat se doseže s točkami in s skoki. Bolj cenjena dosežka od dvojnega dvojčka sta trojni dvojček in izjemno redki četvorni dvojček

Edini igralec NBA, ki mu je doslej v dveh elementih dosegel številko, večjo od 40, je bil Wilt Chamberlain, na srečanju leta 1961 je vknjižil 78 točk in 43 skokov.

Trojni dvojček

Je košarkarski dosežek, kjer igralec na eni tekmi doseže dvomestno število v treh od naslednjih petih prvin: točke, skoki, asistence, ukradene žoge in blokade. Največkrat se doseže s točkami, skoki in asistencami.

Igralec z največ trojnimi dvojčki v zgodovini lige NBA je Oscar Robertson, ki jih je v karieri dosegel 181. Robertson je tudi edini igralec, ki je kdajkoli imel povprečje trojnega dvojčka.

Četvorni dvojček

Je košarkarski dosežek, kjer igralec na eni tekmi doseže dvomestno število v štirih od naslednjih petih prvin: točke, skoki, asistence, ukradene žoge in blokade.

Doslej so ga v ligi NBA dosegli le štirje košarkarji (po letu 1973): Nate Thurmond 18. oktober 1974, Golden State - Atlanta; 22 točk, 14 skokov, 13 asistenc, 12 blokad, Alvin Robertson, 18. februar 1986, San Antonio - Phoenix; 20 točk, 11 skokov, 10 asistenc, 10 ukradenih žog, Hakeem Olajuwon, 29. marec 1990, Houston - Milwaukee; 18 točk, 16 skokov, 10 asistenc, 11 blokad, David Robinson, 17. februar 1994, San Antonio - Detroit; 34 točk, 10 skokov, 10 asistenc, 10 blokad.