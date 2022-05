Luka Koper v prvem četrtletju podvojila dobiček

V nadaljevanju preberite:

Poslovanje Luke Koper je bilo v prvem trimesečju leta nad vsemi pričakovanji. Pretovor se je povečal za skoraj petino (za 18 odstotkov), prihodki so se povečali za 23 odstotkov, čisti poslovni izid pa se je skoraj podvojil (večji je za 91 odstotkov) in je namesto 8,6 milijona iz prvega četrtletja 2021 letos znašal 16,4 milijona evrov. S temi podatki so se včeraj seznanili nadzorniki in se pripravili na skupščino delničarjev, ki bo čez teden dni.