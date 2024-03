Mahle Slovenija bo odpustil 170 ljudi, del proizvodnje selijo v Bosno

V šempetrskem podjetju Mahle Electric Drives Slovenija, ki zaposluje približno 1800 ljudi, bodo letos odpuščali, je prvi poročal portal 24ur.com. Kot so pojasnili, optimizirajo proizvodnjo in selijo proizvodni program zaganjalnikov v Bosno, v tovarno v Aleksandrovac. Mahle Electric Drives Slovenija je nekdanja Letrika, ki v sestavu nemškega koncerna Mahle deluje od leta 2014.

Omenjeno podjetje je v Sloveniji proizvodnjo prilagajalo tudi že v preteklosti, število zaposlenih so manjšali že leta 2020. Podobno kot Mahle Electric Drives Slovenija v Bosno in Hercegovino nedonosno proizvodnjo selijo tudi druga podjetja.

V podjetju Mahle Electric Drives Slovenija se vse bolj usmerjajo v izdelke za električno mobilnost, kot so motorji za pogon električnih vozil. »Razvili smo produkt, ki konkurira na največjem svetovnem trgu. Ena večja nominacija bi bila velika zmaga, ne samo za lokacijo v Šempetru pri Gorici, ampak tudi za regijo in vso Slovenijo,« je v pogovoru za Delo dejal Uroš Rutar iz šempetrske družbe. V tej načrtujejo nadaljnjo rast, pri čemer pa so v Sloveniji omejeni tako s prostorom kot z zaposlenimi.

»Naš največji kupec je traktorska industrija. V industrijskem delu smo zelo uspešni. Če danes kupite evropski ali severnoameriški traktor, je 85 odstotkov verjetnosti, da bosta ključna izdelka narejena v Šempetru,« je še povedal Rutar.