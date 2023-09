Manjše črpanje draži nafto in zvišuje inflacijo

Cene surove nafte se v zadnjih tednih opazno zvišujejo. V torek so začasno presegle 95 dolarjev za sodček, največ letos in za dobro četrtino več kot junija, nekoliko so se znižale le pred včerajšnjo obrestno odločitvijo ameriške centralne banke Federal Reserve. »Gibanje cen nafte je presenetilo tudi profesionalne neodvisne napovedovalce. Septembra je povprečni analitik pričakoval ceno 81,5 dolarja za sodček. Pri tem presenečenje vzbuja še strma rast dolarja proti evru, ki navadno ne spremlja rasti cen nafte, ampak velja prav nasprotno,« razmere na naftnem trgu ocenjuje glavni ekonomist Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Bojan Ivanc.

Surova Nafta Foto Gm Igd

Rast cen je tokrat očitno povezana s ponudbeno stranjo. »Zaveze Savdske Arabije in Rusije o podaljšanju obdobja nižje proizvodnje so bile po naši oceni ključne za rast cen. Hkrati imajo ZDA omejene možnosti za sprostitev strateških naftnih rezerv, ki so pod normalnimi dolgoročnimi ravnmi. Podjetja, ki črpajo nafto in plin iz naftnih skrilavcev v ZDA, niso naklonjena povečevanju proizvodnje za vsako ceno, saj jih je v preteklosti veliko bankrotiralo in so zdaj veliko bolj disciplinirana pri svojih investicijskih odločitvah. Vseeno imajo ZDA možnost, da tem podjetjem omogočijo posredno finančno podporo, kar bi lahko vplivalo na nižje cene. Visoke cene nafte tudi povečujejo politični pritisk na ameriškega predsednika,« geostrateške vzroke za dražjo nafto vidi sogovornik.

Cene nafte so še vedno precej pod lansko ravnjo, ko so dosegle približno 120 dolarjev za sodček. Do kod se lahko še obrne ta trend? Bi cene lahko »eksplodirale« pozimi, v času kurilne sezone? »Cene nafte je res težko napovedovati, tako kratkoročno kot dolgoročno. Obrnemo se lahko na terminske trge (ang. futures markets) ali na ocene neodvisnih institucij. Cena terminske pogodbe (ang. futures contract) z dostavo oktobra je pri 87 dolarjih na sodček, ocena neodvisnih institucij pa znaša 82 dolarjev. Naša ocena (ISGR, d. o. o.) je celo nižja (74 dolarjev), ker smo ocenjevali, da so fundamenti za rast cene nafte šibki zaradi šibkosti svetovnega gospodarstva. Rast turizma povečuje potrebo po mobilnosti, kljub zniževanju potreb zaradi stagnacije industrije. Vendar sta tokrat ključna razloga za rast cen nižja proizvodnja in zaskrbljenost trgov, da bo tako ostalo tudi v prihodnje,« poudarja Ivanc.

Z dražjo nafto višja inflacija

Dodatna skrb so posledice naftnega šoka na inflacijo, vhodne stroške podjetij, življenjski standard prebivalstva in kupno moč. »Dražja nafta bo spet pospešila rast splošne ravni cen septembra in verjetno tudi oktobra. Za evropske države so ti trendi negativni, še veliko bolj pa za nekatere druge velike uvoznice nafte, kot so Kitajska, ZDA, Indija, Južna Koreja in Japonska. Na neto ravni je Azija daleč največji uvoznik naftnih derivatov, s pol nižjo potrebo po količinah ji sledi Evropa. Presežke (neto izvoz) pa imajo države Bližnjega vzhoda in območje nekdanje Sovjetske zveze, manjše pa tudi Afrika in Latinska Amerika.«

Povečujejo se tudi pričakovanja gospodinjstev, da bo država blažila rast cen, kar pa vlade naredijo precej težje zaradi rasti obrestnih mer in pričakovanj o vodenju restriktivnejše fiskalne politike. V Franciji se je, denimo, družba TotalEnergies zaradi pozivov politike zavezala k uvedbi cenovne kapice na goriva (1,99 evra/liter) tudi v prihodnjem letu.

Vprašanje je tudi, kakšne so lahko alternative dragi nafti. In ali se bodo posledično podražili tudi plin in drugi energenti. »Cene nafte in zemeljskega plina so srednjeročno in dolgoročno precej povezane, ker sta delno substituta. V nekaterih državah so cene zemeljskega plina še vezane na ceno nafte. Vseeno pa menim, da bo povezanost tokrat manjša. Cene zemeljskega plina v Evropi so se namreč povečale predvsem zaradi ustavitve proizvodnje v tovarni za proizvodnjo LNG v Avstraliji. Proizvodnja tam se zdaj spet nadaljuje, kar je pripomoglo k padcu cen zemeljskega plina na vozlišču TTF. Cene nafte vplivajo tudi na ceno kmetijskih surovin, ki pa se vsaj avgusta še niso pomembno povečale. V prihodnosti pa bi se lahko, saj je nafta tudi vhodni strošek za pridelavo poljščin,« ocenjuje Ivanc.