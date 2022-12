Marža trgovcev višja kot pred liberalizacijo

V nadaljevanju preberite:

Naftni trgovci so pred regulacijo maloprodajnih cen goriv doživljali lepe čase – po letih prizadevanj so bile cene goriv na bencinskih servisih liberalizirane. To jim je omogočalo višje marže in višji EBITDA. Z državno regulacijo, ki jo je sprejela prejšnja vlada zaradi draginje, pa so goriva prodajali tudi z izgubo. Uprava Petrola bo danes delničarjem podrobneje pojasnila vpliv regulacije v Sloveniji in na Hrvaškem na svoje poslovanje. Preberite, kaj zahtevajo delničarji in kako jim odgovarja vlada? Kakšne marže imajo trgovci danes in kakšne so bile v času liberalizacije trga goriv? Kakšen vpliv ima deregulacija na maržo, na EBITDA in na izplačila delničarjem?