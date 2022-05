Matozovi manevri za ohranitev vpliva v turizmu

V nadaljevanju preberite še:

Medtem ko je vlada v zadnjih dneh svojega mandata ta teden sprejela novo strategijo razvoja slovenskega turizma do leta 2028, ki predvideva razmislek o upravljanju, konsolidaciji in privatizaciji državnih turističnih podjetij, so v Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB) že sprejeli sklep o pripravi na začetek prodaje hotelske družbe Istrabenz Turizem in Thermane. Neuradno pa smo izvedeli, da naj bi se pripravljale tudi podlage za ohranitev vpliva vladajoče stranke v teh dveh družbah.