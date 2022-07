Menjava na vrhu Volkswagna

Malce presenetljivo ali pa tudi ne je iz Volkswagna pred koncem petka prišla objava, da bo aktualni predsednik uprave koncerna Herbert Diess septembra zapustil svoj položaj.

Zamenjal ga bo Oliver Blume, ki je bil doslej na čelu športnega proizvajalca Porsche, ki je tudi del koncerna, ki obsega kar 12 znamk, to funkcijo bo hkrati opravljal naprej. »Osredotočil se bom na stranke, znamke in izdelke«, je bila njegova prva izjava.

Diess se je Volkswagnu pridružil leta 2015, le malce pred izbruhom dizelske afere, po tistem je koncern usmeril proti močni elektrifikaciji, VW je bil eden tistih velikih proizvajalcev, ki se je najprej javno izrekel, da je to prihodnost množičnega avtomobilskega pogona. Diess je tudi odkrito hvalil električnega pionirja Teslo in njihovega šefa Elona Muska.

Po drugi strani naj bi bil ta Bavarec, ki je bil pred prihodom v Volkswagen zelo visoko v BMW-ju, velik del svojega vodenja v sporih s predstavniki delavcev in sindikati, ki imajo v Volkswagnu veliko moč.

Znana je njegova izjava, da bo pri prehodu na električne avtomobile, v kar koncern vlaga več deset milijard evrov, potrebno močno zniževanje stroškov, sicer bo ogroženih 30 tisoč delovnih mest.

Morda so se ga lastniki – družini Piëch in Porsche – odrekli prav zaradi tega, med razlogi se navajajo tudi težave pri razvoju in posodabljanju programske opreme v avtomobilih.