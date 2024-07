Menjava v vodstvu Steklarne Hrastnik

Vodenje Steklarne Hrastnik prevzema zdajšnji izvršni direktor Matevž Fazarinc. Peter Čas, ki je steklarno vodil od leta 2017, se umika iz operativnega vodenja in postaja nadzornik družbe. Odločitev o menjavi vodstva so na skupščini sprejeli delničarji družbe, je razvidno iz sporočila družbe. Edini lastnik Steklarne Hrastnik je sicer švicarski holding Vaider Group v ozadju katerega je Igor Lah.

»Odločitev skupščine je pogojena z novimi izzivi in strateškimi cilji, ki so tako pred Steklarno Hrastnik kot tudi Vaider Group, članica katere je hrastniška steklarna,« sporočajo iz Hrastnika.

Čas sicer ostaja vpet v poslovanje holdinga. Poleg strateškega razvoja na ravni Vaider Group bo še naprej operativno vodil investicijo v srbski steklarni v Paraćinu, ki je sredi ponovnega zagona proizvodnje in obsežnega investicijskega cikla.

»Za menoj je 7 intenzivnih let vodenja Steklarne Hrastnik, na katere sem izjemno ponosen. Uspelo nam je poslovno povsem preobraziti steklarno, močno dvigniti produktivnost in dodano vrednost ter tudi zgraditi mednarodno prepoznavno blagovno znamko. Sedaj je čas, da operativno vodenje prepustim drugim in se sam bolj usmerim v strateške projekte na ravni Vaider Group, kjer želimo še naprej rasti, kot tudi realizirati začete in napovedane investicije v naši srbski steklarni v Paraćinu,« je sporazumno odločitev komentiral Peter Čas.

Matevž Fazarinc FOTO: Roman Šipić/Delo

, novi generalni direktor Steklarne Hrastnik, se je družbi pridružil aprila 2022 kot direktor operacij, lansko leto pa prevzel še dodatne pristojnosti kot izvršni direktor. Pred prihodom v Steklarno Hrastnik je zasedal vodstvene pozicije na področju razvoja in proizvodnje v Knauf Insulation in SIJ Acroni.