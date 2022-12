Milijon zabojnikov v letu rekordov

V Luki Koper so včeraj pretovorili milijonti letošnji kontejner, čez nekaj dni pa bodo pri pretovoru avtomobilov dosegli številko 800.000. To je leto rekordov, s katerimi koprsko pristanišče potrjuje primat med jadranskimi pristanišči. Predsednik uprave Boštjan Napast je ob tej priložnosti napovedal, da bo Luka čez deset let podvojila sedanji pretovor. Slovesnosti se je udeležil tudi predsednik uprave pristanišča Trst Zeno D'Agostino, ki je ocenil, da bosta obe pristanišči skupaj čez deset let pretovorili kar štiri milijone zabojnikov TEU.

Mejnik je dokaz uspešnega dela koprskega logista in celotne pristaniške skupnosti v Kopru. Lani je do enega milijona pretovorjenih kontejnerjev zmanjkalo le 2500 zabojnikov, letos bodo do konca leta pospravili 1,01 milijona zabojnikov. To je sicer le poldrugi odstotek več kot lansko leto. V Trstu jih bodo po ocenah Zena D'Agostina pretovorili 870.000 ali 15 odstotkov več.

Milijonti kontejner v Luki pretovorjen z Maerskove ladje z Daljnjega vzhoda. Z leve: Miha Kalčič, Bojan Kumer in Boštjan Napast Foto Boris Šuligoj

Luka Koper je prvi kontejner pretovorila septembra 1979, leta 1989 je priplula prva ladja, ki je povezala koprsko pristanišče z Azijo. Leta 2002 so pretovorili 100.000 zabojnikov in že leta 2011 jih je bilo 500.000. »Uspelo nam je nekaj, o čemer so sanjale generacije zaposlenih, nekaj, kar nam je spolzelo iz rok v zadnjih dveh letih. To je nagrada za vse člane zelo prepletene logistične pristaniške skupnosti, kupcev in tudi države. Za svoj razvoj moramo poskrbeti predvsem sami. Toda ves trud ni dovolj, če nam ne pomaga država. Zato tako nestrpno že več let pričakujemo obnovo in širitev bertoške vpadnice, še pomembnejša bi bila srminska vpadnica v pristanišče in seveda drugi tir. Toda brez razširitve in posodobitve tovorne in ranžirne postaje pred pristaniščem ne bomo mogli v celoti izkoristiti tega, kar nam prinaša drugi tir,« je povedal Napast in dodal, da je bilo iztekajoče se leto leto presežkov. Pretovorili bodo 23 milijonov ton blaga, prvič presegli 300 milijonov evrov prihodkov in 100 milijonov evrov EBITDA.

Naslednje dni še rekord z avtomobili, Luka Koper prva v Sredozemlju.

Poleg rekorda pri zabojnikih bo v naslednjih dneh dosežen tudi rekord pri pretovoru avtomobilov, ki bo dosegel številko 800.000, kar uvršča Koper celo na prvo mesto v Sredozemlju, s približno 20-odstotno rastjo. Kontejnerski terminal bi lahko zdaj sprejel do 1,2 milijona kontejnerjev. V petih letih bo Luka toliko dogradila in opremila še severno polovico prvega pomola in skladiščne površine, da bi lahko ustvarili 1,5 milijona kontejnerskega pretovora. Največja težava so zdaj ovire in popravila na železniškem omrežju v državi, zato Luka ne more izkoristiti vsega svojega pretovornega potenciala. Trenutno gre po železnici 45 odstotkov luškega blaga. Še pred nekaj leti so peljali 60 odstotkov blaga po tirih, zdaj ga gre 55 odstotkov po cesti.

Zeno D'Agostino napoveduje Trstu in Kopru štiri milijone zabojnikov.

Vodja kontejnerskega terminala Miha Kalčič je poudaril, da je dosežen rekord predvsem promocija pristanišča. S takim rezultatom lažje prepričajo stranke in se nadejajo dodatnih poslov. Težave, ki so jih imeli maja zaradi uvedbe novega sistema informacijske tehnologije, so zdaj skoraj povsem odpravljene. Po zgledu tržaškega pristanišča, ki je uvedlo carinski koridor do Avstrije, zato določeno blago carinijo šele Avstrijci, bi se lahko dogovorili tudi v Kopru za podoben sistem dodatnega carinjenja, kar bi bila lahko dodatna možnost. Toda Kalčič je poudaril, da so stranke zelo zadovoljne z delom slovenske carine in njeno učinkovitostjo.

Boštjan Napast kot prvi mož Luke Koper prepričuje predsednka Luke Trst Zena D'Agostina, ki trdi, da bosta pristanišči čez deset let pretovorili štiri milijone kontejnerjev. Foto Boris Šuligoj

Primerjava s Trstom

Predsednik tržaške pristaniške uprave Zeno D'Agostino je na vprašanje, kdaj bo Trst dosegel milijonti kontejner, dejal, da bi se to lahko zgodilo že v letu 2023, če bi bila rast prometa podobna letošnji: »Toda tega ne verjamem. Rast sicer pričakujemo tudi v 2023, nikakor pa ne tako visoke. Po posodobitvi železniških tirov bi čez deset let obe pristanišči lahko skupaj pretovorili štiri milijone zabojnikov. A le v primeru, če se bo železniška infrastruktura razvijala po naših pričakovanjih.« Minister za infrastrukturo Bojan Kumer je poudaril, da je Luka za državo strateška naložba, ki ji želi država še naprej pomagati. Na primer tako, da bi še pred zastavljenim rokom dogradili novi železniški tir med Divačo in Koprom. Na vprašanje o usodi zdajšnje uprave je minister Kumer odgovoril: »Kar se mene osebno tiče, ima uprava absolutno podporo, saj dosega rekordne rezultate. Z Boštjanom Napastom se poznava od prej iz energetskih krogov. Njegovo znanje je Luki pomagalo do pravočasnega konkurenčnega zakupa elektrike. Zaradi vsega tega zaupam tej upravi,« je povedal infrastrukturni minister.

Dva predsednika uprav: Boštjan Napast in Zeno D'Agostino, ki je bil prvič na podobni slovesnosti v Luki Koper. Foto Boris Šuligoj

Največji družbenik Luke Koper SDH je po neuradnih informacijah že pred nekaj dnevi poslal upravi zahtevo za sklic izredne skupščine, ki so jo napovedovali že dalj časa, saj je njen nadzorni svet že od avgusta brez enega člana (predstavnika lokalne skupnosti). Zamenjali naj bi skoraj vse nadzornike iz vrst kapitala. Delničarji pričakujejo, da bo uprava že v naslednjem tednu objavila sklic in da bo skupščina delničarjev predvidoma konec januarja.