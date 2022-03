Mimovrste integriran v spletno tržnico Allegro

»Skupaj z načrtovano integracijo s skupino Mall Group, katere del je tudi največja slovenska spletna trgovina v Sloveniji Mimovrste, Allegro sprejema nadaljnje korake v smeri mednarodne širitve, « so sporočili iz Allegra. Zagotavljanje najprimernejše in najsodobnejše platforme, ki povezuje uporabnike in trgovce, je temeljno poslanstvo podjetja Allegro, ki združuje več kot 250 milijonov produktov in 135.000 trgovcev. Spletno platformo uporablja 13,5 milijona aktivnih potrošnikov. Allegro svoje delovanje širi po vsej EU, že danes pa svojim evropskim strankam omogoča dostop do več kot 60 milijonov produktov po najugodnejših cenah, platforma pa poenostavlja celoten postopek nakupovanja znotraj Evropske unije.

»Mednarodna širitev je naša ključna prednostna naloga in kot ena najbolj obiskanih spletnih tržnic v Evropi smo naredili še en velik korak naprej v svojem načrtu širitve,« dodaja Francois Nuyts, izvršni direktor (CEO) podjetja Allegro. »Zahvaljujoč Allegru bodo evropski kupci na račun platfome pridobili usmerjeno izbiro, prilagojene cene ter enostavno in nemoteno dostavo, trgovci iz Evropske unije pa bodo na ta način dosegli večje število potencialnih strank. Širitev asortimana do vsega milijon produktov na platformi Allegro je del evropskega programa, ki vključuje tudi načrtovano integracijo s skupino Mall Group, ki sicer deluje v srednji in vzhodni Evropi in katere del je tudi slovenska spletna trgovina Mimovrste.«