Minister Vrtovec: Slovenija podpira embargo na ruske energente

Mir ne sme imeti cene. Slovenija se zavzema za prepoved uvoza ruskega plina in nafte v Evropsko unijo, je dejal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Poudaril je, da v Sloveniji plina in nafte ne bo zmanjkalo.

»Cilj je ustaviti agresijo v Ukrajini. To lahko naredimo s hitrimi in odločnimi koraki – embargom na ruski plin in nafto,« je rekel Vrtovec. V Sloveniji je 90 odstotkov nafte ruskega izvora. Kljub temu nafte ne bo zmanjkalo, je zagotovil, saj je te v blagovnih rezervah za tri mesece. To pa je dovolj časa, da distributerji zagotovijo dobavo neruske nafte.

S sprostitvijo goriva iz blagovnih rezerv bi lahko vlada vplivala tudi na nižje cene goriv. Cena 95-oktanskega bencina pri treh največjih naftnih trgovcih na črpalkah izven avtocest stane med 1,598 in 1,563 evra ter dizelskega goriva med 1,670 in 1,737 evra. Vrtovec ni naklonjen vnovični regulaciji cen goriv, saj marža trgovcev predstavlja le okoli šest odstotkov cene goriva.

Glede plina je dejal, da 40 odstotkov porabe plina v Evropski uniji pride iz Rusije, evropska skladišča plina pa so trenutno 30-odstotno napolnjena. To je dovolj za štiri mesece. »Za konec zime in pomlad je plina dovolj. Tudi Slovenija bo imela plin, čeprav nima svojih skladišč,« je še dejal minister in poudaril nujnost napolnitve skladišč do prihodnje zime.

Napovedal je pogovore z italijanskim in hrvaškim kolegom o dobavi plina iz Afrike, denimo Alžirije in Maroka, in terminala za utekočinjen zemeljski plin na Krku, s čimer bi lahko bili neodvisni od Rusije. Iz Italije trenutno v Slovenijo pride 2,5 milijonov kubičnih metrov plina na dan, kapacitete so 3,5 milijona kubičnih metrov, pogovarjajo pa se že o nadgradnji zmogljivosti v Šempetru pri Gorici na 4,1 milijona kubičnih metrov plina na dan.