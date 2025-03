Ministrstvo in distributerji vabijo k vpisu obveznic

Distributerji so pripravljeni na ponedeljkov začetek vpisa ljudske obveznice, ki jo bo država letos izdala drugič. Lani je zbrala 261 milijonov evrov. »Želimo si, da bo tudi letošnja izdaja tako uspešna kot lani in da bo dosegla podobno višino,« je dejal finančni minister Klemen Boštjančič.

Obveznice bodo dostopne od ponedeljka do 21. marca na 268 vpisnih mestih po državi prek štirih distributerjev, to so banke NLB, OTP banka in BKS Bank ter borzno-posredniška družba Ilirika. Triletna obveznica bo imela obrestno mero 2,75-odstotka, kar po Boštjančičevih besedah odraža razmere na trgu. Minimalni znesek vpisa bo tisoč evrov, maksimalni pa 250.000 evrov. To je več kot lani, s čimer želijo na ministrstvu tudi odpreti vrata za vlagatelje z večjimi prihranki.

S to obveznico želimo nasloviti tiste, ki prvič vstopajo na kapitalski trg, in na drugi strani bolj konservativne vlagatelje, ki si želijo del sredstev naložiti v eno najbolj varnih naložb, je povedal Boštjančič: »Slovenci smo kot vlagatelji zelo zanimivi – po eni strani smo zelo konservativni, saj imamo enega od najvišjih deležev depozitov na svetu, po drugi pa veliko vlagateljev zelo veliko vlaga v izjemno špekulativne instrumente. Vmes pa je še cela vrsta instrumentov, eden od njih so tudi obveznice.«

Predsednik uprave borznoposredniške hiše Ilirika Igor Štemberger je ocenil, da je ta finančni produkt zelo dober, sploh v sedanjih geopolitično in gospodarsko negotovih časih: »Obveznica ponuja možnost prerazporeditve portfelja v naložbe z bistveno manjšim tveganjem. Država pri ljudskih obveznicah jamči za znesek do 250.000 evrov, kar je bistveno več, kot znaša jamstvo za depozite. Obrestna mera je dobra, ob tem da Evropska centralna banka zmanjšuje obrestno mero.« Po njegovih besedah so stranke, ki so ljudsko obveznico kupile lani, zelo zadovoljne in bodo nakup ponovile tudi letos.

Distributerji so na novinarski konferenci zatrdili, da so pripravljeni na vpise obveznic bodisi v poslovalnicah bodisi po spletu ali telefonu. »Gre za enega najpomembnejših instrumentov finančnega opismenjevanja Slovencev in poskušali bomo maksimalno olajšati aktivnosti naših strank,« je dejal predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak in dodal, da je obveznica donosnejša kot bančna vloga in enako varna.

Vsi štirje distributerji so tudi tokrat pripravili posebne ponudbe za odprtje trgovalnega računa, prav tako jim popuste ponuja KDD. Glede stroškov odprtja in vodenja trgovalnih računov je minister dejal, da je to »tako nizek strošek, da ne more biti razlog, da se nekdo ne odloči za nakup obveznice«. Boštjančič pričakuje še nižje stroške, ko bodo prebivalci odpirali trgovalne račune za delnice Vzajemne, ki začne na Ljubljanski borzi kotirati prihodnje leto.

Finančno opismenjevanje

»Glavni razlog za izdajo ljudske obveznice tudi letos – in verjamem, da bomo to nadaljevali tudi v prihodnjih letih – je finančno opismenjevanje, torej da se bodo začeli ljudje zavedati, da obstaja še kaj drugega kot bančni depozit,« je dejal Boštjančič in kot enega od ukrepov iz strategije razvoja kapitalskih trgov izpostavil program finančnega opismenjevanje, ki bo te vsebine uvedel tudi v šolah.

Posebej je omenil tudi uvajanje individualnih naložbenih računov, ki so »posebej zanimiv instrument za nadgradnjo v razvoju kapitalskega trga kot pri finančnem opismenjevanju«. Zakonodaja za individualne naložbene račune naj bi bila na vladi sprejeta še ta mesec, veljati pa naj bi začela v začetku leta 2026.