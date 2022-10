Mladi nadobudni marketingarji premikajo meje nemogočega

Študentska sekcija Društva za marketing Slovenije že 15. leto zapored organizira Fanfaro – največjo študentsko marketinško konferenco v Sloveniji.

Fanfaro vsako leto obišče več kot 300 udeležencev, letos pa jo organizira ambiciozna 23-članska ekipa študentov različnih smeri, ki jih združuje strast do marketinga in aktivno članstvo v Študentski sekciji Društva za marketing Slovenije.

Konferenca udeležencem ponuja razgiban in informativen program vključno s predavanji znanih strokovnjakov iz sveta marketinga, praktičnimi delavnicami in veliko priložnostmi za mreženje. Namenjena je študentom, navdušencem, strokovnjakom in vsem tistim, ki si želijo nadgraditi marketinško znanje ali pa se z marketingom srečujejo na poslovnem področju.

FOTO: Društvo za marketing Slovenije

Tokrat bodo študenti zabrisali meje nemogočega, kar je tudi osrednja tema letošnje Fanfare – (NE)MOGOČE. Organizacijska ekipa si je v skladu s tem zadala, da bo napisala svojo zgodbo o uspehu. Ugotavljajo, da je mladim talentom včasih težko narediti prvi korak pri vstopu na trg dela. Top delodajalcem pa je jasno, da dober kader potrebuje spodbudno okolje, ki ga ceni in mu zagotavlja možnosti za nadaljnji razvoj. V podpornem duhu delovanja Študentske sekcije DMS so se samoiniciativni študenti odločili, da povežejo mlade perspektivne študente in top delodajalce.

Pod mentorstvom Jake Kladnika, strokovnjaka za uvajanje naprednih načinov dela, so vodje organizacijske ekipe 15. Fanfare ohranjale miselnost, da je vse mogoče, in se domislile, da v sklopu konference organizirajo tudi hitre karierne zmenke med top delodajalci in perspektivnimi udeleženci Fanfare. Letošnja Fanfara udeležencem prvič ponuja tudi »karierni speed dating« – enkratno možnost, da z različnimi podjetji v kratkem pogovoru ustvarijo prvi stik in raziščejo potencialne možnosti za sodelovanje.

Gre za trening razgovora, hkrati pa lahko tudi priložnost za nadaljnje sodelovanje različnih oblik. Tako bodo mnogi udeleženci, ki morda še nimajo izkušnje razgovora, dobili priložnost skleniti nova poznanstva, spoznati različne poklice v marketingu in prejeti povratne informacije, delodajalci pa bodo imeli priložnost v svojo ekipo povabiti mlad perspektiven kader.

FOTO: Društvo za marketing Slovenije

Fanfara, ki se je letos odela v temo NEMOGOČE, bo potekala 24. oktobra v Cankarjevem domu. Govorniki bodo po vsebinskih sklopih, na katere je razdeljen program konference, razkrili razplete svojih nemogočih zgodb, osvetlili moč besede in mogočnost blagovne znamke ter se dotaknili mogočih trendov v marketinški stroki. Beseda bo tekla o vsemogočnosti embalaže, strateški funkciji marketinga, novih platformah in vzpostavljanju vsemogočne miselnosti. V sklopu celodnevnega dogodka lahko pričakujemo predavanja desetih govornikov, možnost dveh delavnic, eno okroglo mizo, »karierni speed dating« in večerno zabavo.

Vodja konference Hana Kečanović obljublja, da bo konferenca ponudila ogromno koristnih informacij za vse, ne zgolj za ljubitelje marketinga. Razgiban program bo obiskovalcem dostavil zabavno, informativno in predvsem relevantno vsebino s področja marketinga, tehnologije, podjetništva in kulinarike. Ob tej priložnosti je pohvalila celotno organizacijsko ekipo in poudarila, da bo letošnja Fanfara drugačna, bolj pestra in polna presenečenj. Vodje ekip Lea Arnaut (ekipa za komunikacije), Maja Kotar (ekipa za dizajn), Tjaša Mušič (ekipa za sponzorstva) in Živa Rus (ekipa za program) pa poudarjajo vsemogočnost sodelovanja in pomen agilnega vodenja.

