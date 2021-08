Mobilna banka spodriva spletno

Mobilna banka kot kaže spodriva tako spletno banko kot telebanko, kažejo najnovejši podatki Bake Slovenije. Število fizičnih uporabnikov mobilne banke je namreč konec junija že preseglo milijon in je prehitelo število uporabnikov spletne banke, izhaja iz Biltena centralne banke.Število fizičnih uporabnikov mobilne banke se je do konca junija povzpelo na 1,042 milijona, k čemur je treba prišteti še 60.000 pravnih oseb. Ta banka, kot kaže, vse bolj izpodriva spletno banko. Število uporabnikov spletne banke je konec marca prav tako preseglo milijon, a se je do konca junija znižalo za nekaj tisoč in je znašalo 1,011 milijona. Med pravnimi osebami je ta kanal uprabljalo 133.000 oseb.Že več kot leto dni pa se zmanjšuje število uporabnikov Telebanke, s katero plačuje le še 71.575 oseb.Vendar pa je število in vrednost plačil s spletno banko še vedno veliko večje kot pri mobilni banki. Fizične in pravne osebe so prek spletne banke v drugem četrtletju opravile 27 milijonov evrov plačil v skupni vrednosti 68 milijonov evrov. Plačil z mobilno banko je bilo v tem času 9,3 milijona, vrednost plačil pa dobrih dva milijona evrov. Razlika izhaja predvsem iz tega, da spletno banko uprablja več pravnih oseb, ki imajo tudi večje transakcije.