Močni v upravljanju alternativnih naložb

KKR je eden največjih upravljavcev alternativnih sredstev na svetu. Konec tretjega četrtletja 2024 je imel v upravljanju skupaj 624,4 milijarde dolarjev sredstev.

Družba ima dve glavni področji poslovanja. Eno je upravljanje sredstev, ki vključuje zasebne trge – zasebni kapital, posojila, infrastrukturo, energijo in nepremičnine. Drugo so javni trgi, predvsem posojilne platforme in skladi tveganega kapitala, platforme za različne vrste investicijskih skladov in zavarovalništvo.

Na področju upravljanja sredstev zasebni trgi predstavljajo 49 odstotkov sredstev in 69 odstotkov osnovnih upravljavskih provizij, javni trgi pa predstavljajo 51 odstotkov sredstev in 31 odstotkov osnovnih provizij.

Na zavarovalniškem področju ima KKR po prevzemu Global Atlantic Financial Group izpostavljenost do upokojitvenih in rentnih zavarovanj ter življenjskih zavarovanj, pozavarovanja in retroaktivnega zavarovanja.

Dobra zgodovina upravljanja

KKR je zgradil močen položaj v industriji upravljanja alternativnih sredstev. To mu je uspelo s svojim ugledom, širokim naborom produktov, zgodovino uspešnega vlaganja in predano ekipo strokovnjakov. S tem ne le zbira kapital, temveč ohranja svoj status ene izmed vodilnih družb za institucionalne in premožne vlagatelje, ki iščejo izpostavljenost alternativnim naložbam.

V nasprotju z bolj tradicionalnimi upravljavci sredstev, ki se zanašajo na neaktivnost vlagateljev (zaradi dobrih donosov skladov ali njihove negotovosti), alternativni upravljavci ponujajo produkte s časovno omejenimi obdobji, ki vlagateljem preprečujejo, da bi delno ali v celoti umaknili svoje naložbe za daljše časovno obdobje.

Zanimiva je primerjava alternativnih skladov s tradicionalnimi upravljavci. Prvi imajo lahko določeno časovno obdobje (sedem do deset let), v katerem vlagatelji ne morejo do svojih sredstev. Tako se vlagatelji za daljše časovno obdobje ne morejo delno ali v celoti umakniti iz naložbe.

INFOGRAFIKA: Delo

To je precej bolje kot pri skladih tveganega kapitala, kjer so takšna obdobja večinoma eno četrtletje. Iz tega naslova pri strankah, ki nalagajo v alternativne sklade, nastanejo dokaj visoki stroški (običajno od deset do 30 odstotkov), če bi predčasno zaključili svojo naložbo.

Vlagatelji v KKR stavijo na to, da bo podjetje tudi v prihodnje imelo uspešen naložbeni portfelj. Enako velja za sposobnost zbiranja sredstev. Glede na njihovo preteklo poslovanje bi lahko zaupali, da bodo tudi v prihodnjih desetih letih dosegli nadpovprečne donose.

Vse več močnih tekmecev

Na drugi strani pa je zelo verjetno, da bodo dolgoročno težko dosegali nadpovprečne donose. Na njihovo poslovanje bo negativno vplivala povečana konkurenca. Med drugim na trg alternativnih skladov vstopajo tudi največji tradicionalni upravljavci sredstev, kot je Blackrock. Ti so bolj prilagodljivi glede provizij in dolžine obdobja, ko so vlagatelji zaklenjeni v njihovem skladu.

Negativni vpliv na poslovanje bodo tako imeli stalni pritiski na provizije. Navsezadnje bo negativno vplivalo že samo splošno zasičenje trga, ki je posledica povečanega povpraševanja vlagateljev po alternativnih naložbah. Padci na trgih delnic in kreditov lahko pustijo potencialne vlagatelje v skladih KKR z omejeno likvidnostjo in velikimi obveznostmi do drugih skladov, kar podjetju otežuje zbiranje novega kapitala.

Treba se je zavedati, da sta segment zasebnega kapitala in nepremičnin izrazito ciklična sektorja, ki se močno zanašata na pravočasno odločanje na trgu in prodaje.