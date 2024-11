Platforma znižuje stroške trgovanja

Tradeweb upravlja eno vodilnih platform za elektronsko trgovanje s produkti s fiksnim donosom in izvedenimi finančnimi instrumenti. Konkurenti se večinoma osredotočajo na določeno vrsto obveznic ali tržni segment, Tradeweb pa ponuja širok nabor možnosti.

Omogoča trgovanje z različnimi produkti, povezanimi s fiksnim donosom, vključno z izvedenimi finančnimi instrumenti in nekaterimi borznimi skladi. Kljub širokemu spektru storitev pa sta segmenta obrestnih mer in kreditov jedro, saj sta bila v letu 2023 vir kar 79 odstotkov vseh prihodkov.

Telefon izgublja pred računalnikom

Trgovanje na globalnih trgih vrednostnih papirjev s fiksnim donosom skoraj v celoti poteka prek elektronskih platform, in ne več po telefonu in podobno. Prednost elektronskih platform sta predvsem višja likvidnost ter optimiziran potek procesa. Posledično so stroški trgovanja nižji, kar je v zadnjih letih postalo fokus strank.

Katalizator za pospešen prehod na elektronske trgovalne platforme je bila pandemija. Tradeweb je s prehodom trga produktov s fiksnim donosom in izvedenih finančnih instrumentov na elektronsko platformo izjemno pridobil, saj mu največjo konkurenco predstavljajo tradicionalne metode trgovanja z glasovnimi pogajanji. Tako je dosegel pomembne prednosti in pridobil občuten tržni delež.

Zanimivo je, da se je obseg trgovanja s pogodbami swap na obrestne mere ter ameriškimi podjetniškimi obveznicami močno povečal, a ker je ameriški trg s podjetniškimi obveznicami zelo konkurenčen, se je rast Tradeweba na tem področju upočasnila. To so več kot nadomestili z občutno rastjo tržnega deleža na segmentu pogodb swap na obrestne mere in ameriške državne obveznice v letu 2024.

INFOGRAFIKA: Delo

Njihove izrazite konkurenčne prednosti izhajajo iz dejstva, da upravljajo vodilno elektronsko platformo za širok spekter produktov s fiksnim donosom ter izvedene inštrumente. V primerjavi s konkurenco imajo najbolj obsežen portfelj produktov, vir konkurenčnih prednosti sta tudi njihova obstoječa mreža ter visoka likvidnost produktov, ki jih ponujajo.

Rekordni donos na kapital

Posledica tega je kar 40-odstotni pričakovan donos na investirani kapital v letu 2024. Uspešnost poslovanja potrjujejo visoke marže – marža iz poslovanja bo letos okoli 40 odstotkov, marža EBITDA pa približno 53 odstotkov.

Ni videti konca prehoda na elektronska trgovalna omrežja, saj večja likvidnost v teh omrežjih privablja še več strank, kar ustvarja pozitiven učinek in dodatno povečuje trgovalni obseg. Z uvedbo novih funkcij, kot sta avtomatizirano sklepanje poslov in portfeljsko trgovanje, postajajo elektronska trgovalna omrežja še bolj stroškovno učinkovita v primerjavi s tradicionalnimi metodami.

Glede na to, da večina trgovanja s produkti s fiksnim donosom še vedno temelji na glasovnih pogajanjih, ima Tradeweb pred seboj še dolgo obdobje rasti. Verjetno bo rast prihodkov nekoliko počasnejša od visoke povprečne letne stopnje 14,5 odstotka v zadnjih treh letih. Letos trg pričakuje skoraj četrtinsko rast prihodkov (posledica dogajanj na področju obrestnih mer v zadnjih treh letih), v prihodnjih nekaj letih pa visoko enomestno rast.

Ne smemo pozabiti, da so prihodki Tradeweba vse bolj odvisni od transakcij. Rast njegovih transakcijskih provizij presega rast fiksnih provizij. Posledica bo tudi bolj nihajno poslovanje podjetja.