Možnosti uporabe sodelujočih robotov se zdijo neskončne

O hitrosti uveljavitve sodelujočih robotov v industriji in širši družbi bo odločal predvsem en dejavnik – kako enostavno in hitro jih bo mogoče programirati oziroma učiti. S tem, ko bodo podjetja in tudi posamezniki razumeli, kako programirati kolaborativnega robota, bodo skoraj gotovo prišli do številnih novih zamisli, kako lahko roboti dodatno avtomatizirajo najrazličnejša opravila.