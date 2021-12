Na čelo uprave Luke Koper Boštjan Napast

Nadzorni svet Luke Koper je na današnji seji za predsednika uprave imenoval Boštjana Napasta, donedavnega predsednika uprave Geoplina. Uprava pod vodstvom Dimitrija Zadela je sporazumno odstopila konec oktobra.

Ta teden smo s Francijem Matozom, predsednikom nadzornega sveta opravili intervju. Zakaj je morala oditi uprava Luke Koper? »Zaradi pomanjkanja vizije razvoja Luke Koper, zaostajanja pri strateških naložbah in premalo poguma pri tem. Realizacija in pretovor sta bila dobra, vendar uprava ni uresničila sklepov preteklih nadzornih svetov o izvedbi posameznih investicij – razen podaljšanja prvega pomola, ki se je zgodilo že pod prejšnjo upravo. Ne očitam jim slabega dela, ampak pomanjkanje vizije in poguma, da bi premaknili prestavo iz prve v peto. Denimo z naložbo na Orleški gmajni. Razumem, da so bile preiskave glede nakupa tega zemljišča v času gospoda Časarja, a to ni razlog, da nepremičnina stoji, medtem ko zraven Slovaki gradijo največji logistični center. Imajo 300.000 kvadratnih metrov, mi pa 800.000 kvadratnih metrov zemljišč, a to nemo opazujemo. V Beltincih se župan že tri leta trudi za spremembo namembnosti zemljišča v lasti Luke, ta pa je bila pri tem pasivna. Pomemben je tudi potniški terminal; projekt je bil narejen leta 2019, projektna dokumentacija je zbrana, a se ni izpeljal zaradi zapletov glede zemljišča med Luko in državo. Takih zadev je še več. Odločitev nadzornega sveta je bila soglasna, da se z upravo sporazumno razidemo.«

Kakšne bodo naloge nove uprave?

»Zagnati naložbe in biti pogumen. Luka Koper nima le težave s tem, da je Trst pridobil 400 milijonov evrov sredstev in da zasebni partner dela velik terminal na Reki, še večja grožnja prihaja s severa Rusije, saj naj bi veliki ledolomilci odprli severno morsko pot. Prednost Luke Koper je, da ponuja večplastno storitev, vendar nimamo zalednih površin, nismo podaljšali drugega pomola, nismo dovolj poglobili dna, nimamo prostora za odlaganje mulja in tako naprej. Kup težav je treba hitro premagati. Neverjetno je, da drugi kupujejo zemljišča, ki so v državnem prostorskem načrtu predvidena za pristanišče. Če v treh, štirih letih ne bo razvoja Luke, bomo nepripravljeni na drugi tir in s tem na večjo zmogljivost prevoza. Treba se je strateško pripraviti, česar dosedanja uprava po moji oceni ni bila sposobna. Tega nobena uprava ni sposobna, če nima prave ekipe in če ji odhajajo strokovnjaki, ki so pripeljali 150 milijonov evrov evropskih sredstev, zdaj pa projektov za ta sredstva ni,« pravi Franci Matoz.