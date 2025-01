Na čelu BS začasno Primož Dolenc, na potezi predsednica

Guvernerju Banke Slovenije Boštjanu Vasletu danes izteče šestletni mandat, jutri pa bo krmilo slovenske centralne banke v skladu z zakonom začasno prevzel njegov namestnik Primož Dolenc. Tak status lahko traja največ leto dni, v tem času bo zastopal BS tudi v svetu ECB,.

»Po dosedanji praksi Evropske centralne banke (ECB) bo v skladu z Rules of Procedure predstavnik Banke Slovenije vabljen na seje Sveta Evropske centralne banke, kjer pa ne bo imel glasovalnih pravic pri odločitvah s področja denarne politike.

V Banki Slovenije upamo, da bo vprašanje imenovanja guvernerja rešeno v čim krajšem možnem času, saj je sodelovanje pri odločitvah s področja denarne politike za Slovenijo izjemnega pomena,« so sporočili v Banki Slovenije.

Zdaj je vnovič na potezi predsednica države Nataša Pirc Musar, ki je pred mesecem dni sporočila, da po neizvolitvi Antona Ropa ne bo ponovila razpisa za prosto delovno mesto guvernerja Banke Slovenije. Odločila se je, da bo sama poiskala novo kandidatko ali kandidata, pri čemer bo po njenih besedah najpomembnejše merilo izbire še naprej strokovnost.

Ena od neuradnih možnosti je, da bi predsednica države za guvernerja predlagala prav viceguvernerja Dolenca, ki se sicer na njen razpis ni prijavil, ob tem pa v javnosti krožijo še nekatera druga imena. V uradu predsednice so nam povedali, da možnih novih kandidatov ne bodo komentirali vse do ponovnega srečanja s poslanskimi skupinami parlamentarnih strank. To bo v drugi polovici tega meseca, pred redno sejo državnega zbora 27. januarja, ki je sicer tudi prvi možni termin za glasovanje o novem guvernerju ali guvernerki. Kot je znano, je za izvolitev na tajnem glasovanju potrebnih 46 glasov.