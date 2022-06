Na dan lahko izkopljejo do enajst metrov predora

»Danes je zame najlepši dan,« je po preboju predora Mlinarji (T7) izjavil predsednik uprave 2TDK Pavle Hevka in pojasnil: »Turški delavci so 1154 metrov dolg predor zgradili 43 dni prej, kot je bilo načrtovano in do te točke za sedem milijonov evrov, kar je za 700.000 evrov manj od načrta. To je dober znak in spodbuda za pravočasno dokončanje celotnega projekta,« je dejal Hevka na slovesnosti, ki sta se je udeležila tudi slovenski minister za infrastrukturo Bojan Kumer in njegov turški kolega Adil Karaismailoğlu.

»Največja težava so prepočasno izdajanje delovnih dovoljenj za tuje delavce in podražitve,« je dejal Hevka, vendar dodal, da so težave obvladljive: »Večina portalov za predore je pripravljenih, na deloviščih manjka še nekaj delavcev. Še zmeraj zagotavljam, da se bomo po novi progi med Divačo in Koprom z vlakom vozili proti koncu leta 2026. Trenutno pripravljamo novelacijo investicijskega programa, vendar smo hkrati predlagali, da bi izvajalce, ki jih tepejo podražitve, poplačevali še pred sprejetjem investicijskega programa iz rezerv, da ne bi zašli v težave,« je dejal Pavle Hevka.

Predor utrjuje vezi s Turčijo

Predsednik upravnega odbora podjetja Yapi Merkezi Başar Arıoğlu je poudaril, da se v turškem podjetju dobro zavedajo, kako pomembno je za slovensko gospodarstvo, da se projekt drugega tira konča v roku. »S to zavestjo v bitki s časom ter s skrbnim ravnanjem varujemo tudi svetovno znana naravna bogastva Slovenije. Vedno uporabljamo najvišje standarde varnosti pri delu. Hkrati delamo z dolgotrajnimi in kakovostnimi materiali, da bo opravljeno delo služilo slovenskemu narodu stoletja. Prav predor Mlinarji je lep dokaz vsemu temu. Naše podjetje ima Slovenijo za svojo drugo domovino in novo središče. V Slovenijo nismo prišli samo za enkraten projekt. Naše novo podjetje Yapi Merkezi Slovenija, ki ima okoli 40 zaposlenih in na leto zdaj ustvari šele 15 milijonov prometa, bo odslej naše glavno središče delovanja po vsej Evropi. Tako bomo za dela po svetu odslej več dobavljali s slovenskega trga in prispevali h gospodarstvu in zaposlovanju v Sloveniji,« je dejal Arıoğlu. Poleg tega pomagajo slovenskemu gospodarstvu in predstavnikom države pri navezovanju stikov v Turčiji.

Preboju prvega predora so nazdravili predstavniki gradbincev, Pavle Hevka, predsednik uprave 2TDK, in Alenka Bratušek, državna sekretarka v kabinetu ministra za infrastrukturo. FOTO: Jure Eržen/Delo

»Turška podjetja so v Evropi prevzela izgradnjo številnih cest, mostov, železniške infrastrukture, in ponosen sem, da so naša podjetja dobila za gradnjo tako pomemben in obsežen gradbeni projekt, kot je drugi tir,« je povedal turški minister Adil Karaismailoğlu, ki je dodal, da turški gradbinci delajo v 111 državah po svetu in imajo za več deset milijard evrov odprtih projektov. Turški minister je zatrdil, da bo projekt izgradnje drugega tira končan pravočasno.

Tako turški delavci kot vodstvo 2TDK so ponosni, da so prvi predor zgradili hitreje od načrta, pri čemer je pomembno spoznanje, da lahko predore kopljejo tudi osem do 11 metrov na dan, kar je približno dvakrat hitreje od prvotnih predvidevanj. To je potrdil tudi Kristjan Mugerli, direktor Kolektor CPG, ki je pojasnil, da delavci na začetku porabijo veliko časa za pripravo gradbišč in vsa pripravljalna dela, dela pa stečejo hitreje, ko se zakopljejo globlje v predorske cevi. »Tak preboj predora pomeni psihološko veliko motivacijo za vse, ker dokazuje, kako se da primerno hitro graditi zelo zahteven projekt. Vidimo, da obvladujemo tveganja in da smo doslej izpeljali delo v našem in obeh turških podjetjih brez hujših nesreč. Verjetno nam je pomagala tudi zavetnica sv. Barbara, katere kipec smo postavili v predoru Škofije (T8), dolgem 3,8 kilometra, v katerem bomo slavili naslednji preboj čez približno osem mesecev, in to v obeh ceveh.«

Doslej so na trasi drugega tira izkopali za približno 5300 metrov predorskih cevi. Kolektor CPG ima na gradbiščih 350 delavcev, še okoli sto jih bo pripeljal v naslednjih mesecih. Yapi Merkezi in Özaltin imata na gradbiščih 500 delavcev. Predstavnik podjetja Yapi Merkezi Samo Ivančič je povedal, da bodo v naslednjih mesecih pripeljali še okoli 150 delavcev, če pa jim bo uspelo pridobiti dela tudi na tretjem sklopu (prvi del javnega naročila so objavili v petek), bi v celoti imeli v Sloveniji okoli tisoč turških delavcev (seveda ne hkrati, temveč bi se delavci menjali).

Stojan Petrič, Kolektor, turški infrastrukturni minister Adil Karaismailoğlu in infrastrukturni minister Bojan Kumer so si včeraj imeli marsikaj povedati. FOTO: Jure Eržen/Delo

Poročilo Računskega sodišča proučujejo

Minister za infrastrukturo Bojan Kumer je gradnjo drugega tira označil za infrastrukturno sago, ki se je začela pred več kot dvema desetletjema, šele leta 2018 je projekt dobil ustrezne zakonske in finančne temelje za izvedbo pripravljalnih del. Leta 2019 je bila sprejeta koncesijska uredba in sklenjena koncesijska pogodba, s čimer je državno podjetje postalo koncesionar in je lahko začelo naročati dela. Leta 2019 je bilo sprejeto državno poroštvo za financiranje projekta v vrednosti 417 milijonov evrov, pridobljen je bil kredit Evropske investicijske banke in sprejet investicijski program.

Minister za infrastrukturo je povedal, da zdaj proučujejo poročilo Računskega sodišča, ki je mnenja, da ministrstvo v obdobju 2015 do 2020 ni bilo učinkovito pri vzpostavljanju podlag za gradnjo in gospodarjenje z drugim tirom, enako neučinkovita je bila tudi Direkcija RS za infrastrukturo, medtem ko je bila družba 2TDK delno učinkovita. »Mnenje Računskega sodišča obravnavamo z vso resnostjo, upoštevali bomo vse pripombe in odpravili pomanjkljivosti «, je dejal Kumer. Prav tako bodo proučili, kako bi kar najhitreje učinkovito začeli uresničevati vzporedni tir in odpravili starega, industrijskega, ki pomeni tveganje za okolje. O počasni izdaji dovolilnic za tuje delavce je Kumer dejal, da imajo turški delavci največ dovolilnic za delo v naši državi in da morajo še proučiti poročila strokovne službe, kaj dejansko ovira hitrejšo izdajo dovolilnic. Na vprašanje, ali je ministrstvo že predlagalo zamenjavo članov nadzornega sveta 2TDK, je Kumer odgovoril, da o tem za zdaj ne razmišljajo.