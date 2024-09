Na referendum o Jeku 2 predvidoma 24. novembra

Posvetovalni referendum, na katerem bodo volivci odločali o postavitvi nove nuklearke v Krškem (Jek 2), bo predvidoma v nedeljo, 24. novembra. Ta datum je zapisan v delovnem gradivu za sejo parlamentarnega odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, ki bo v sredo pripravil besedilo odloka o razpisu referenduma, ki ga bo moral nato potrditi še DZ.

V družbi Gen energija, ki upravlja obstoječo Nuklearno elektrarno Krško (Nek), se s projektom nove jedrske elektrarne v Krškem ukvarjajo že okoli dve desetletji, večji premik pri teh aktivnostih pa se je zgodil po tem, ko je Nek na začetku leta 2023 dobil okoljevarstveno soglasje za podaljšanje obratovanja za dodatnih 20 let, torej vsaj do leta 2043.

Predlog za razpis posvetovalnega referenduma je parlament potrdil maja letos. Datuma še ni določil, se je pa že takrat omenjalo konec novembra.

Predlog za razpis referenduma so vložili poslanci Svobode, SDS, NSi, SD in poslanca manjšin, ki so zatrjevali, da se bodo volivci odločali o strateškem vprašanju. Država mora namreč ob opustitvi fosilnih goriv zagotoviti nove zanesljive zmogljivosti za proizvodnjo elektrike iz nizkoogljičnih virov, da ne bi bila preveč uvozno odvisna in bi lahko zagotavljala stabilnost preskrbe in cen, samo obnovljivi viri pa so preveč nestanovitni, so menili. Zato je potrebna mešanica jedrske energije in obnovljivih virov.

Da bo mogoče referendum izvesti, mora državni zbor sprejeti še odlok o njegovem razpisu. Tega bo za potrditev na plenarni seji v sredo pripravil odbor za infrastrukturo in vanj kot datum prihoda volivcev na volišča zapisal 24. november, je razvidno iz gradiva za sejo, objavljenega na spletnih straneh državnega zbora. Roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, bodo stekli 14. oktobra.

Predlagatelji so tudi že oblikovali referendumsko vprašanje, in sicer bo na volilnih lističih zapisano: »Ali podpirate izvedbo projekta Jek 2, ki bo skupaj z ostalimi nizkoogljičnimi viri zagotovil stabilno oskrbo z električno energijo?«