Na tokratni poslovno-sejemski prireditvi bo pozornost namenjena kadrom

Na tradicionalnem mednarodnem sejmu obrti in podjetništva (MOS), ki ga bodo v Celju odprli prihodnji teden, se bo predstavilo 650 razstavljavcev iz devetih držav z več kot 1100 blagovnimi znamkami iz 26 držav. V obsejemskem dogajanju bo poudarek na kadrovski problematiki, s čimer je povezana tudi tradicionalna sejemska promocija obrtnih poklicev in tekmovanje SloveniaSkills.

»V enem od fokusov letošnjega sejma sta zaposlovanje in kadrovska problematika. Ta je iz leta v leto hujša in glede na demografske kazalnike se bo še slabšala. To postaja največja težava gospodarstva in negospodarstva,« je dejal izvršni direktor Celjskega sejma Robert Otorepec. Dodal je, da prav o zaposlovanju in migracijah že prvi dan sejma, 18. septembra, zavod za zaposlovanje pripravlja panelno razpravo: »Sodelovali bodo minister za delo Luka Mesec, minister za gospodarstvo Matjaž Han, direktor Spirita Rok Capl, glavni analitik GZS Bojan Ivanc in generalna direktorica zavoda za zaposlovanje Greta Metka Barbo Škerbinc. Podrobneje se bodo lotili te problematike, posebno vprašanja, kako poiskati rešitve. Ker vemo, da imamo problem.«

Oba ministra bosta sodelovala že na dopoldanskem odprtju sejma, na katerem pripravljajo gospodarski forum Povezani za prihodnost. V prvem delu se bosta o trgu dela soočila predsednik OZS Blaž Cvar in minister Luka Mesec, o konkurenčnosti in potrebnih reformah bosta razpravljala predsednik GZS Tibor Šimonka in minister Matjaž Han. V drugem delu bo govoril generalni direktor Globalnega inštituta za vodenje in tehnologijo Robin Weninger. »Na dogodku bo sodelovalo celotno slovensko gospodarstvo. Želimo izpostaviti teme, ki so za gospodarstvo pereče, in cilj je, da to postane vseslovenski osrednji dogodek za gospodarstvo in povezave z vsakokratno vlado tudi v prihodnjih letih,« je dejal Cvar.

Za obiskovalce

Razstavljavci 56. MOS se bodo obiskovalcem in potencialnim poslovnim partnerjem ter kupcem predstavili na petih različnih segmentih. Predstavljene bodo najboljše trajnostne energetske rešitve, vse za gradnjo in obnovo doma, v tem segmentu bodo predstavili tudi sončne elektrarne, toplotne črpalke, klimatske naprave in prezračevalne sisteme … Eden najbolj raznovrstnih sklopov sejma prinaša vpogled v trajnostni in zeleni turizem, kulinariko, kamping in karavaning, na voljo bodo tudi izdelki in storitve za prosti čas, zdrav način življenja in e-mobilnost, področje tehnike in digitalizacije ter širok nabor opreme in orodij za podjetja in domače mojstre.

Drugi sejemski dan OZS pripravlja tradicionalno mednarodno poslovno srečanje, na katerem pričakujejo sto podjetnikov iz 13 držav, ki bodo imeli srečanja B2B. Ob podpori Centra za poklicno izobraževanje (CPI) pripravljajo tudi tradicionalno ulico obrti, na kateri bodo letos predstavili 15 poklicev. Cvar je napovedal, da bodo nekatere obrti, kako se kaj izdeluje, predstavljali v živo, saj se želijo še bolj približati mladim. Ulica obrti je vsako leto bolj obiskana, pride tudi do 6000 učencev. Da bi mlade navdušili za poklice, bo CPI na Celjskem sejmu pripravil tudi tekmovanje SloveniaSkills 2024. Več kot 90 mladih se bo pomerilo v 13 panogah, od frizerstva do rezkanja CNC. Tekmovanja bodo trajala več dni, zmagovalce pa bodo razglasili 22. septembra. Zmaga je vstopnica za tekmovanje EuroSkills, ki bo prihodnje leto na Danskem.