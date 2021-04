Na trgu čipov je konkurenca vse bliže Tajvanu

V nadaljevanju preberite:

Morris Chang, ustanovitelj in nekdanji direktor Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), je tajvansko oblast pozval, naj pomaga ohraniti primat po njegovem najpomembnejši industriji na otoku, ki ima velik vpliv na vsakodnevna življenja in gospodarstvo ter na tajvansko nacionalno varnost. Na otoku zelo priljubljeni 89-letni poslovnež v svetu velja za eminenco industrije čipov, v kateri je že 60 let. Z eno od svojih odločitev v času finančne krize, ko je bil že upokojen, je delničarje podjetja močno presenetil, v zadnjih letih pa se uvršča tudi na Forbesove lestvice najbogatejših.